Ruský hacker vydaný loni z Gruzie do USA se v pondělí v New Yorku přiznal k rozsáhlé internetové krádeži osobních dat klientů americké banky JPMorgan Chase. Oznámila to agentura Bloomberg. Šestatřicetiletý Andrej Ťurin má vyslechnout rozsudek manhattanského soudu v polovině února, hrozí mu trest vězení 15 až 20 let.

Ťurin podnikl útok proti americké bance před čtyřmi lety a zmocnil se dat 80 milionů jejích klientů. Ve své době to byla podle agentury AP největší internetová bankovní loupež na světě. Jeho oběťmi se rovněž staly finanční ústavy Fidelity Investments, E-Trade Financial a Dow Jones, burzovní zpravodajské weby a makléřské firmy.

Rus se dohodl na spolupráci s americkými vyšetřovateli, aby dosáhl zmírnění trestu. Obvinění podpořilo 3000 stran listinných důkazů, záznamy odposlechnuté konverzace a e-mailová pošta. Ťurinovi spolupachatelé byli zadrženi v Izraeli a několika dalších státech, uvedla agentura Bloomberg.

Podle některých amerických médií měli vyšetřovatelé podezření, že Ťurin je spojen s ruskými výzvědnými službami a že jeho útoky jsou řízené Moskvou. Dostatečné důkazy pro to ale nenašli, přestože americká kontrarozvědka údajně má informace o pokusech ruské vojenské tajné služby (GRU) Ťurina zverbovat.

Související 16. 9. Za hackerským útokem na australský parlament před volbami stojí Čína, uvádí Reuters. Vyšetřovatelé zjištění tajili 16. 9. Čína stála za hackerským útokem na australský parlament a tři největší politické strany před květnovými parlamentními volbami. Zjištění vyplývá...