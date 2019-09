Bílý dům zveřejnil přepis kritizovaného červencového hovoru mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. V něm americký prezident opakovaně vyzýval nového ukrajinského prezidenta, aby spolupracoval s jeho právníkem Rudim Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti na vyšetřování jeho demokratického politického rivala Joea Bidena.

Trump v úterý oznámil, že zveřejní celý neredigovaný přepis hovoru z 25. července. Bílý dům ale ve středu vydal jen pětistránkové shrnutí telefonátu. Rozhovor mezi Zelenským a Trumpem je podle AP jen jednou z částí stížnosti nejmenovaného oznamovatele z poloviny srpna. Tento stěžovatel podle agentury Reuters pochází z řad americké špionážní komunity a se svými poznatky se svěřil generální inspekci tajných služeb. Ministerstvo spravedlnosti pak ale další procedury zablokovalo.

Zároveň jde ovšem o klíčový důvod úterního rozhodnutí demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové zahájit proces přípravy ústavní žaloby neboli impeachmentu vůči prezidentu Trumpovi.

The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 25. září 2019

Trump v rozhovoru ukrajinskému prezidentovi řekl: "Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat... Mně to zní příšerně." Americký prezident se takto zmínil o nepodloženém obvinění, že se Biden snažil vměšovat do činnosti ukrajinského prokurátora, který vyšetřoval aktivity jeho syna Huntera.

Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy byl jeho otec druhým mužem ve vládě prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora. Ten vyšetřoval pro podezření z korupce i firmu Huntera Bidena.

Trump už dříve potvrdil, že několik dní před telefonátem nařídil zmrazit 400 milionů dolarů na pomoc Ukrajině. Prezident však tvrdí, že neudělal nic špatného.

Donald Trump is the most corrupt president in the modern history of this country. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 25. září 2019

Jako první přinesla zprávu agentura AP a další americká média. Podle americké stanice CNN měl Donald Trump tlačit na Zelenského, aby začal vyšetřovat Bidena a jeho syna Huntera. Trump také požádal Zelenského, aby spolupracoval s advokátem Rudym Giualianim a americkým generálním prokurátorem Williamem Barrem.

"Hodně se mluví o synovi Bidena. Jeho otec zastavil jeho stíhání a hodně lidí se chce dozvědět, o co v případu jde. Cokoliv, co můžete udělat spolu s generálním prokurátorem, by bylo skvělé," řekl podle zveřejněného dokumentu Trump.

Joe Biden totiž v roce 2016, kdy byl viceprezidentem USA, telefonicky požadoval demisi ukrajinského generálního prokurátora Viktora Šokina, jenž byl už dříve kritizován za váhavý boj s všudypřítomnou korupcí a který byl nakonec skutečně odvolán. Šokinovi podřízení přitom v té době prošetřovali podezřelé obchodní aktivity Bidena juniora na Ukrajině.

Zelenskyj už dříve popřel, že by na něj Trump v telefonátu jakkoli tlačil. "Nikdo na mě nemůže vyvíjet nátlak, jsem prezidentem nezávislé země. Ovlivňovat mě může jen můj syn, kterému je šest let," řekl prezident novinářům. O pomoc prý Trumpa žádat nebude. "Můžeme mluvit o podpoře, ale Ukrajina se o nic neprosí. Je to nová, silná země, sami můžeme pomoci jiným," prohlásil.

Americká Sněmovna reprezentantů už přistoupila k procesu přípravy ústavní žaloby na prezidenta právě v reakci na zveřejnění informace o telefonátu mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem. Oznámila to ve středu večer středoevropského času šéfka dolní komory parlamentu demokratka Nancy Pelosiová. Trump označil toto jednání za "hon na čarodějnice".

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. září 2019

