Česko za posledních třicet let po pádu komunistického režimu urazilo náročnou cestu, která nebyla snadná a během které tehdejší politici učinili řadu chyb. V projevu na Valném shromáždění OSN to ve středu pozdě večer newyorského času (ve čtvrtek nad ránem SELČ) prohlásil český premiér Andrej Babiš s tím, že Česku se nyní hospodářsky daří. Dodal, že země si přeje silnou Evropskou unii, která se bude angažovat v řešení světových problémů. Zdůraznil také, že všechny země musí plnit své klimatické závazky.

Babiš projev uvedl připomínkou toho, jak Česko přešlo od diktatury k demokracii a že symbolem těchto demokratických změn byl disident a někdejší československý a český prezident Václav Havel.

Po pádu komunismu se Česko stalo členem Severoatlantické aliance a následně Evropské unie. Premiér upozornil, že to nebyla snadná cesta a že tehdejší politici učinili během přechodu k tržní ekonomice řadu chyb.

"V současnosti je Česko sedmou nejbezpečnější zemí na světě, rychle roste a bohatne," řekl s tím, že tak navazuje na svou meziválečnou prosperitu, kdy tehdejší Československo s věhlasným průmyslem patřilo k nejrozvinutějším zemím světa.

Česko chce podle Babiše silnou a jednotnou Evropu, Evropskou unii pak označil za nejúspěšnější mírový projekt na světě. Má ovšem výhrady vůči tomu, jak se Evropa ve světě angažuje. "Bohužel současná Evropská unie není v tomto ohledu příliš efektivní," uvedl.

Za největší výzvy, které před unií stojí, označil dojednání brexitové dohody mezi Londýnem a Bruselem, uzavření speciální obchodní dohody se Spojenými státy, dobudování vnitřního trhu, vztah s Ruskem, zajištění vnější bezpečnosti včetně kontroly nad migračními toky a také budoucí rozšíření EU. Babiš by také chtěl, aby Evropská rada, která je nejvyšším politickým orgánem bloku, hrála v budoucnu roli evropské koaliční vlády.

V dalším bodu projevu se věnoval klimatickým změnám, které jsou podle něj problémem celého světa, nejen Česka a EU. Ujistil, že Česko naplňuje plán závazků, které přislíbilo na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015. Změny ale musí být postupné a založené na vědecko-technickém pokroku a nesmí poškozovat ekonomiku. Klíčem je přechod na nefosilní zdroje energie, ale podle Babiše jsou sluneční a větrné zdroje zatím málo účinné.

Dodržování klimatických závazků všemi státy je podle Babiše nezbytné, ale dosud tak činí jen málo zemí, i když sliby učinil takřka každý. Mladí aktivisté mají sice v mnohém pravdu, ale zelená energie dosud není připravena. "Moje země nemá jinou možnost než jádro," prohlásil.

V projevu zmínil i mladou švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou, která v pondělí na klimatickém summitu ve velmi emotivním proslovu zkritizovala světové vůdce za jejich nečinnost v boji proti změnám klimatu. Babiš si není jist, zda její teatrální, hysterická, až agresivní řeč povede k racionální diskusi.

Nejen klima je ale problémem lidstva, řekl Babiš. "Nesmíme však zapomínat na to, že přes 800 milionů lidí stále hladoví, přibližně 785 milionů lidí zůstává bez základního přístupu k pitné vodě, jen tento rok zemře dalších téměř pět a půl milionu dětí mladších pěti let," zdůraznil.

Hovořil také o tom, že oblast severní Afriky a Blízkého východu je ohrožena konflikty a nestabilitou a že přehlížení těchto problémů bude mít dopady na každého. Mimořádnou odpovědnost v této věci nese Rada bezpečnosti OSN. "Otázkou samozřejmě je, zda bezpečnostní úkol plní," uvedl Babiš s poukázáním na pomalé a nepružné reakce.

Na příkladu Sýrie, ze které před válkou uprchly miliony lidí, upozornil na nutnost řešit ne důsledky krizí, ale jejich příčiny. V plénu proto podpořil plán tureckého prezidenta Recepa Erdogana, který chce na severu Sýrie pro návrat běženců vybudovat bezpečnostní zónu.

"Uprchlíci musí být motivováni k návratu domů a to se stane, až když jim jejich domovy znovu dají naději," uvedl Babiš. Proto podle něj Česko podporuje Agendu 2030 o udržitelném rozvoji. Mezi cíle agendy OSN patří odstranění extrémní chudoby všude na světě do roku 2030, vymýcení podvýživy pomocí lepších sociálních programů pro děti, matky a starší osoby, zajištění přístupu k pitné vodě, skoncování se všemi formami násilí na ženách či boj proti globálním klimatickým změnám.

Mluvil jsem hlavně o Česku, řekl novinářům Babiš

Mluvil jsem hlavně o Česku, že se vracíme zpět na vrchol Evropy, kde jsme dříve byli, a že chceme pomoci Evropě, aby byla silnější a spolupracovala na řešení problémů, řekl českým novinářům premiér po svém projevu.

"Hlavně jsem mluvil o Česku, protože my se máme čím pochlubit. Samozřejmě jsem připomněl, že slavíme 30 let svobody a demokracie, že máme na co navazovat, na první republiku, že Češi jsou kreativní, velice inovativní národ, že máme tu DNA," řekl Babiš.

"Česko se vrací tam, kde bylo – na špičku Evropy, my jsme připraveni pomoci Evropě, aby byla silnější, aby spolupracovala a aby řešila problémy, které nás čekají," uvedl premiér o hlavním bodu své řeči. "Myslím, že bylo důležité hlavně sdělit světu, že jsme na tom velice dobře, že se nám daří," doplnil.

V další části projevu se věnoval Evropě. "Jsem přesvědčen, že Česko a visegrádská čtyřka skutečně můžeme hrát důležitou roli v Evropě," uvedl k regionálnímu uskupení Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Pokud jde o Evropu, připomenul, že ji americký prezident Donald Trump během projevu v OSN vůbec nezmínil. "Slovo Evropa tam nepadlo a já jsem mu to i řekl, když jsme byli na recepci, ale to bylo jen pár vět," dodal k úterní recepci, kterou na okraj Valného shromáždění OSN hostil Trump. Babiš by chtěl, aby EU dojednala s USA vzájemně výhodnou obchodní dohodu, kterou už Trump slíbil Británii, až z unie odejde.

Babiš také poznamenal, že projev trénoval a dal si na něm záležet. "Já jsem si nastudoval projevy jiných státníků z minulých shromáždění OSN," dodal.