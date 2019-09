Další mimořádně bouřlivé chvíle ve středu zažila dolní komora britského parlamentu, která obnovila zasedání poté, co Nejvyšší soud anuloval nezákonné rozhodnutí vlády přerušit na pět týdnů její jednání. Premiér Boris Johnson večer předstoupil před poslance a obvinil je ze snahy zhatit britský odchod z Evropské unie. Opozice opět odmítla jeho výzvy k vyvolání předčasných voleb a ani po dni plném ostrých projevů tak není další vývoj o mnoho jasnější.

Johnson v Dolní sněmovně prohlásil, že parlament je paralyzovaný a měl by buď nechat vládu dotáhnout do konce brexit, nebo vyslovit kabinetu nedůvěru a umožnit nové volby. Premiér na začátku měsíce přišel o hlasovací většinu a bez podpory opozice tak nemůže hlasování vypsat. Ve svém projevu nabídl, že by nechal poslance hlasovat i o návrhu na vyslovení nedůvěry, který by přišel od některé z menších opozičních stran.

Opozice se ale zjevně nechystá postupovat tímto směrem. "Je to velmi jednoduché: chcete-li volby, zařiďte odklad (brexitu) a pojďme na to," vzkázal Johnsonovi ohledně předčasných voleb lídr labouristů Jeremy Corbyn. Lídr Skotské národní strany v Dolní sněmovně Ian Blackford sice následně vyslovení nedůvěry zmínil, dodal však, že volby by se měly konat, až když bude odstraněna "hrozba brexitu bez dohody".

"Johnson by měl skoncovat se svými ostudnými hrami. Požádá-li o odklad a odstraní-li nebezpečí brexitu bez dohody 31. října, SNP bude hlasovat pro volby," dodala na Twitteru šéfka SNP Nicola Sturgeonová, jejíž strana má v dolní komoře britského parlamentu 35 křesel.

Premiér Johnson se při středečním vystoupení před poslanci opakovaně odmítal omluvit za svůj postup ve věci přerušení parlamentního zasedání, který byl podle 11 soudců Nejvyššího soudu v rozporu se zákonem. "Není to absolutně žádná neúcta vůči justici, když řeknu, že si myslím, že soud se mýlil, když se vyslovil ohledně zásadně politického problému," uvedl. V souvislosti s ukončením parlamentní schůze prý postupoval stejně jako jeho předchůdci.

Jeho úvodní projev doprovázely takřka neustálé výkřiky poslanců a následovaly ostré názorové výměny s představiteli opozice. Podle deníku The Guardian premiér zvolil "hyperagresivní" přístup, reportérka televize Sky News Beth Rigbyová na Twitteru uvedla, že všichni zúčastnění byli "zuřiví".

"Viděla jsem víc hodin (jednání) Dolní sněmovny, než kolik jsem schopna si zapamatovat, a tohle byla jedna z nejbrutálnějších a nejšílenějších, co jsem kdy viděla," komentovala dění hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. "Ani špetka lítosti od premiéra, který podle včerejšího verdiktu porušil zákon," dodala.

The Guardian zároveň poznamenal, že Johnsonova slova vůbec nenaznačila, jak nyní vláda hodlá postupovat. Generální prokurátor Geoffrey Cox odpoledne uvedl, že poslanci budou moci "brzy" znovu hlasovat o vypsání parlamentních voleb, premiér ale toto vyjádření nepotvrdil.

Mezitím opět v Bruselu pokračovala jednání mezi vyjednavači britské vlády a Evropské komise o možné alternativě za tzv. irskou pojistku ze stávající brexitové dohody. Londýn podle britských médií předložil komisi nový dokument, údajně ale jde jen o další předběžný návrh. Irský premiér Leo Varadkar varoval, že pokud Britové do konce příštího týdne nepředloží plnohodnotný návrh ohledně řešení problému s irskou hranicí, pak bude uzavření jakékoli dohody na nadcházejícím summitu Evropské rady jen těžko představitelné.