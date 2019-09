Ve věku 86 let ve čtvrtek zemřel francouzský prezident z let 1995 až 2007 Jacques Chirac. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na Chiracovu rodinu. Před zvolením hlavou státu byl Chirac starostou Paříže a předtím vykonával také funkce premiéra či ministra vnitra.

"Prezident Jacques Chirac zemřel dnes ráno pokojně a obklopen rodinou," řekl jeho zeť Frédéric Salat-Baroux agentuře. Příčinu úmrtí neuvedl, ale Chirac měl od odchodu z prezidentského úřadu četné zdravotní problémy, včetně neurologických, měl problémy s pamětí a byl několikrát hospitalizován.

Francouzské Národní shromáždění na jeho počest drželo minutu ticha.

"Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en hommage à la mémoire de Jacques Chirac"@RichardFerrand et les députés interrompent quelques minutes leurs travaux sur la bioéthique en hommage à l'ancien président de la République, mort ce matin#DirectAN pic.twitter.com/UrYOGXIT64 — LCP (@LCP) September 26, 2019

Agentura Reuters poznamenala, že Chirac dominoval francouzské politice několik desetiletí a po vzoru Charlese de Gaullea (hlavou státu 1959-69) se snažil pozvednout postavení Francie jako hráče na světové scéně.

Chirac patřil k hlavním osobnostem francouzské pravice, která se hlásí k odkazu někdejšího prezidenta Charlese de Gaulla. Stal se oblíbený napříč politickým spektrem především jako starosta Paříže, v jejímž čele působil rekordně dlouho.

Po dvou neúspěšných pokusech o dobytí Elysejského paláce v letech 1981 a 1988 přišel triumf v roce 1995. Znovuzvolen byl v roce 2002 tváří v tvář soupeři z řad extrémní pravice Jeanu-Marii Le Penovi. Před příchodem do Elysejského paláce v roce 1995 pracoval Chirac v několika vládách jako ministr zemědělství nebo ministr vnitra, dvě z nich vedl.

Byl také dvakrát premiérem. V zahraničí se Chirac zapsal do povědomí zejména tím, že navzdory tlaku Washingtonu a Londýna odmítl účast Francie ve válce v Iráku, která začala v roce 2003 a trvala více než osm let. Byl oceňován také za to, že jako první prezident uznal odpovědnost francouzského státu za masovou deportaci Židů za druhé světové války.

V mezinárodní politice ztělesňoval Chirac silný nezávislý hlas. Zasloužil se o ukončení válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii v 90. letech. V roce 2002 vyslal francouzské vojáky, aby zastavili občanskou válku v Pobřeží slonoviny. Jeho největším neúspěchem se stalo odmítnutí ústavy EU Francouzi v květnu 2005. Politiky v nových členských zemích EU, kteří se postavili ve sporu o Irák za postoj USA, si popudil, když jim v roce 2003 řekl, že "propásli dobrou příležitost mlčet".

Po odchodu z Elysejského paláce byl Chirac shledán vinným ze zneužití veřejných prostředků a v prosinci 2011 byl odsouzen k podmíněnému dvouletému trestu. Stal se tak vůbec prvním poválečným francouzským prezidentem, který byl soudem uznán vinným. Prokázal mu, že v době působení na pařížské radnici zaměstnával 28 osob, které za městské peníze pracovaly pro jeho politickou stranu Sdružení pro republiku nebo dokonce vůbec žádnou práci neodváděly.

Ve funkci prezidenta navštívil Chirac dvakrát Českou republiku, poprvé přijel v dubnu 1997 na oficiální návštěvu, při které mu prezident Václav Havel udělil Řád Bílého lva první třídy s řádovým řetězem. Podruhé se pak v listopadu 2002 zúčastnil v Praze summitu Severoatlantické aliance, který mimo jiné rozhodl o pozvání Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska do NATO.

Chirac byl přátelský prezident, říká Zeman

Prezident Miloš Zeman považoval bývalého francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca za schopnou a silnou hlavu státu. Pošle do Francie kondolenci k Chiracovu úmrtí, uvedl ve čtvrtek na dotaz Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Bývalý český prezident Václav Klaus označil Chiraca za svého dobrého přítele. Státníci Chiracova formátu podle Klause ve světové politice mizí.

"Setkal jsem se s ním, byl to schopný, silný a přátelský prezident," citoval Zemana Ovčáček. Současný český prezident se s Chiracem opakovaně setkal na přelomu století, kdy vedl českou vládu a Chirac stál v čele Francie.

"Prezidenta Chiraca jsem dobře znal. Mnohokrát jsme se setkali, myslím, že jsme si dobře rozuměli a že jsme byli dobří přátelé. V dnešní době už ve světové politice státnici jeho typu mizí. Francie by opět potřebovala nějakého nového Jacquesa Chiraca," uvedl na dotaz Klaus.

Babiš na twitteru uvedl, že by chtěl vyjádřit soustrast rodině zesnulého politika.

Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině Jacquese Chiraca. Budu na něj vzpomínat jako na silného muže, jehož život byl ztělesněním politického úspěchu. Evropa dnes přišla o velkého Francouze, o velkého politika. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 26, 2019

Lítost nad Chiracovým úmrtím vyjádřil na twitteru i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Se zármutkem jsem se dozvěděl o smrti bývalého francouzského prezidenta Jacquese Chiraka, muže s velkou evropskou vizí a přítele a politického partnera našeho bývalého prezidenta Václava Havla," napsal na sociální síti.

Na Chiracovo úmrtí reagovala francouzská politická scéna. Úctu zemřelému projevili i jeho někdejší političtí odpůrci. Šéfka krajní pravice Marine Le Penová na něj vzpomíná jako na "prezidenta, který byl schopen se postavit šílenství války v Iráku, čímž znovu navázal na tradiční francouzskou pozici vyvažování a diplomacii".

"Dějiny Francie obrací jednu stránku. Přijměme zármutek, protože má své důvody. Miloval Francii víc, než další po něm. A za toto jsme mu vděční," napsal na twitteru lídr krajně levicové opozice Jean-Luc Mélenchon.

Dosluhující šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker prostřednictvím své mluvčí vzkázal, že přišel o blízkého osobního přítele. "Předseda nenalézá slova k vyjádření svého zármutku," řekla mluvčí EK Mina Andreevová.

Video Video Zemřel bývalý francouzský prezident Jacques Chirac