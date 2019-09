Výbor pro kontrolu zpravodajských služeb americké Sněmovny reprezentantů ve čtvrtek zveřejnil text udání stěžovatele z prostředí amerických tajných služeb na červencový telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Autor tvrdí, že Trump v rozhovoru na Zelenského vyvíjel nátlak ohledně vyšetřování syna jeho pravděpodobného demokratického soupeře v prezidentských volbách Joea Bidena, a konstatuje také, že Bílý dům se později pokoušel ztížit přístup k plnému přepisu rozhovoru. Jednání prezidenta USA podle stěžovatele představuje "flagrantní problém" a možné "porušení práva".

Devítistránkový dokument zveřejnil výbor v redigované verzi ještě předtím, než před jeho členy začal vypovídat úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Větší část dokumentu se týká právě telefonátu mezi Trumpem a Zelenským a její autor se domnívá, že americký prezident zneužil svou pravomoc, aby si vymohl spolupráci cizího státu v záležitosti, která se týká nadcházejících prezidentských voleb v roce 2020.

"Demokraté se pokoušejí zničit Republikánskou stranu a vše, zač se zasazuje. Držte při sobě, hrajte jejich hru a bojujte tvrdě, republikáni. V sázce je naše země," napsal ve své první reakci velkými písmeny na Twitteru Trump.

THE DEMOCRATS ARE TRYING TO DESTROY THE REPUBLICAN PARTY AND ALL THAT IT STANDS FOR. STICK TOGETHER, PLAY THEIR GAME, AND FIGHT HARD REPUBLICANS. OUR COUNTRY IS AT STAKE!