Dosud neznámý pracovník amerických tajných služeb, který upozornil nadřízené na podezřelý rozhovor amerického a ukrajinského prezidenta, byl zaměstnancem Ústřední zpravodajské služby (CIA). Napsal to v noci na pátek americký list The New York Times. Text podání nechal ve čtvrtek ve Washingtonu zveřejnit výbor Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb.

Stěžovatel informoval o svém zjištění nadřízené úředně stanovenou procedurou, připomněl NYT. Ještě předtím ale zjištěné skutečnosti předal anonymně šéfce právní služby CIA Courtney Simmonsové Elwoodové, která o nich informovala Bílý dům a ministerstvo spravedlnosti. Prezidentská kancelář tak o upozornění na podezřelý rozhovor Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským věděla dřív, než se k ní informace dostala úřední cestou.

Whistleblower věděl o tom, že Elwoodová o jeho podezření informovala Bílý dům, napsal NYT. Nabyl dojmu, že jeho stížnost zapadne. Rozhodl se proto zvolit úřední cestu a 12. srpna adresoval podezření generální inspekci. Jmenoval nejméně šest vládních úředníků, kteří mohli jeho zjištění podpořit.

Jméno stěžovatele odmítají jeho právní zástupci zveřejnit s tím, že by mohl být ohrožen. Potvrdili ale, že je pracovníkem rozvědky CIA. Ukrytí identity whistleblowera je podle šéfa amerických zpravodajských služeb Josepha Maguirea "nejvyšší prioritou".

Podle NYT pracoval tajemný stěžovatel nějakou dobu v Bílém domě, než se později vrátil do služby v CIA. Vzděláním je nejspíš analytik se zaměřením na americkou politiku vůči Evropě, což by vysvětlovalo znalost poměrů na Ukrajině. Osudný telefonát z 25. července podle newyorského listu osobně neslyšel, ale se svými obavami se mu měli svěřit pracovníci Bílého domu.

Během rozhovoru se Zelenským, jehož cenzurovaný přepis byl rovněž zveřejněn, Trump žádal o prošetření údajného nátlaku, jemuž byly ukrajinské úřady v roce 2016 vystaveny ze strany tehdejšího amerického viceprezidenta Joea Bidena. Pravděpodobný Trumpův vyzyvatel v prezidentských volbách údajně naléhal na uvolnění ukrajinského generálního prokurátora, který se zabýval obchodními aktivitami Bidenova syna Huntera.

Kauzy problematického telefonátu se v Kongresu chopili opoziční demokraté v pokusu podat na Trumpa ústavní žalobu. Obviňují prezidenta, že de facto vyzval vládu cizího státu, aby v jeho prospěch zasáhla do prezidentských voleb v roce 2020.