Británie na konci října odejde z Evropské unie a v případě potřeby se tak stane i bez dohody o podmínkách tohoto kroku. Takto se v pondělí opět vyjadřovali členové britské vlády, ačkoli v Británii platí zákon, podle něhož může za měsíc brexit bez dohody nastat jen s explicitním souhlasem parlamentu. Deník The Times zároveň napsal, že Londýn na začátku příštího týdne předloží Bruselu oficiální návrh na úpravu dojednané brexitové dohody.

"Budeme v dobré víře usilovat o dobrou dohodu. Ale zavrhne-li EU příležitost k oboustranně výhodné dohodě, pak odejdeme na konci října. Žádné kdyby, žádné ale," řekl v pondělí ministr zahraničí Dominic Raab účastníkům výroční konference vládní Konzervativní strany.

Podobně se v rozhovoru s BBC vyjádřil ministr financí Sajid Javid. "Odejdeme, bez dohody, budeme-li muset, 31. října," řekl.

Brexit bez dohody je výchozí variantou vystoupení Británie z EU, která by nastala, pakliže by v platném termínu vystoupení nebyla ratifikována dohoda o rozluce. Podle britské opozice i mnoha unijních lídrů by takový scénář znamenal ekonomickou katastrofu. Britský parlament, kde brexit bez dohody nemá většinovou podporu, na začátku září schválil zákon, který má tomuto vyústění na konci října zabránit.

Opatření dává vládě čas do 19. října, aby buď prosadila v parlamentu brexitovou dohodu, nebo aby od zákonodárců získala svolení pro neřízený odchod. Jestliže nebude splněna ani jedna z těchto podmínek, musí kabinet na základě nového opatření požádat zbytek unie o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020. V posledních dnech se množí spekulace, že premiér Boris Johnson se bude zákon snažit obejít, aby naplnil svůj slib o odchodu z EU v aktuálním termínu.

Vláda nicméně trvá na tom, že brexit bez dohody pro ni není preferovanou variantou a že tvrdě pracuje na dojednání nových podmínek rozluky s EU. Ty by mohli lídři unijní sedmadvacítky schválit na summitu Evropské rady 17. a 18. října. Čas se ale rychle krátí a pokroku v jednáních mezi Londýnem a Evropskou komisí zatím mnoho nenasvědčuje.

Johnsonova vláda podle The Times předloží komisi svou definitivní nabídku ve formě "právního textu" na začátku příštího týdne, přičemž na jeho konci už bude znát stanovisko unijních vyjednavačů. "Očekává se, že návrh bude obsahovat další ústupky ohledně výhrad EU k plánům (britské vlády) týkajícím se irské hranice," píše deník. List Financial Times dokonce uvádí, že první formální návrhy Británie mají být zveřejněny už ve čtvrtek.

V reakci na poslední vývoj se v pondělí na konferenci konzervativců ministr financí Sajid Javid zavázal připravit Británii na případný odchod z EU bez dohody. Vláda má podle něj k dispozici celou řadu ekonomických opatření a spolupracuje i s centrální bankou. "Dal jsem ministerstvu financí za úkol připravit ucelenou ekonomickou odpověď, která povede k podpoře ekonomiky," prohlásil ministr. "S dohodou či bez dohody, my budeme připraveni," dodal.

Vzhledem k tomu, že by se v zemi brzy mohly uskutečnit předčasné volby, snažil se Javid zapůsobit i na voliče a slíbil, že jeho vláda zvýší minimální hodinovou mzdu, která je nyní pro pracovníky starší 25 let 8,21 libry (239 korun). Konzervativci podle něj chtějí, aby tato mzda byla 10,50 libry (305 korun) na hodinu a mohli ji získat pracovníci už od 21 let.