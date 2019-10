Přední německé ekonomické instituty snížily odhad růstu domácí ekonomiky na letošní a příští rok kvůli slabší globální poptávce po zpracovatelském zboží a rostoucí podnikatelské nejistotě vlivem obchodních sporů. Letos čekají zvýšení hrubého domácího produktu o 0,5 procenta, příští rok má tempo růstu zrychlit na 1,1 procenta. Instituty tak v úterní zprávě potvrdily předchozí informace agentury Reuters.

V předchozí, dubnové prognóze instituty odhadly, že letos se HDP zvýší o 0,8 procenta a příští rok o 1,8 procenta. V roce 2021 pak instituty očekávají další mírné zrychlení růstu na 1,4 procenta.

Odhad institutů na letošní rok je nyní v souladu s odhadem vlády. V příštím roce však kabinet čeká expanzi až o 1,5 procenta. Vláda by měla svoji prognózu revidovat ještě tento měsíc.

Německá ekonomika, která je největší v Evropě, ve druhém čtvrtletí mírně klesla a ekonomové odhadují, že pokles zaznamenala i v právě ukončeném třetím čtvrtletí. To by znamenalo, že se dostala do recese.

Instituty upozornily, že německou ekonomiku ohrožuje politická nejistota, jako např. obchodní napětí a riziko odchodu Británie z EU bez dohody, a také klesající globální poptávka po investičním zboží, jako jsou tovární stroje, na které se Německo specializuje. Důležitý faktorem jsou rovněž strukturální změny v automobilovém průmyslu.

Instituty proto vyzvaly vládu, aby opustila svoji rozpočtovou politiku "černé nuly", pokud se výhled růstu bude dále zhoršovat. V současnosti sice nevidí důvod pro dodatečné fiskální akce, pokud se však ukáže, že zpomalení ekonomiky je horší, než se čekalo, neměla by být vláda omezena vlastním cílem, kterým je udržet vyrovnaný rozpočet. "Bylo by zásadně špatné držet se politiky 'černé nuly'," řekl ekonom DIW Claus Michelsen.

Ministr financí Olaf Scholz v úterý uvedl, že Berlín bude schopen čelit ekonomické krizi, pokud přijde, ale dodal, že neočekává, že by pokles byl tak špatný jako na přelomu let 2008 a 2009.

"Jsme dobře připraveni, protože máme slušné finanční zdroje. Pokud dojde k hospodářské krizi, můžeme podniknout protiopatření, ale v současné době vidíme jen pomalejší růst," řekl Scholz veřejnoprávní ARD.