Britský premiér Boris Johnson řadu měsíců opakoval, že současná dohoda o podobě brexitu sjednaná zeměmi Evropské unie a Spojeným královstvím je nepřijatelná. Teď konečně předložil svůj vlastní plán, za jakých podmínek by měla Británie z EU odejít. Vyjednavačům do Bruselu ho poslal jen necelých 30 dní před tím, než by měla jeho země vystoupit – současné datum brexitu je 31. října.

Johnson navrhuje alternativu k nejspornější části dohody, takzvané irské pojistce. Právě kvůli ní britským parlamentem neprošla stávající dohoda o brexitu, kterou s EU dojednala Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová.