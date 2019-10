Britský premiér Boris Johnson čelí další vzpouře ve vládě kvůli vyhlídkám na brexit bez dohody a v Downing Street panují obavy z nových ministerských demisí. Píše to středeční deník The Times. S rezignací by podle něj po úterní turbulentní schůzi kabinetu mohla přijít pětice ministrů.

Členové vlády podle listu na úterním zasedání varovali Johnsona před možností, že by se v případě neřízeného brexitu 31. října vrátilo Severní Irsko pod přímou správu Londýna. Vyjadřovali také výhrady vůči kontroverznímu Johnsonově poradci Dominiku Cummingsovi.

Koaliční vláda Severního Irska, které tvoří spolu s Anglií, Walesem a Skotskem Spojené království, se rozpadla v lednu 2017. Ke vzniku kabinetu nepomohly ani předčasné volby, ani další jednání. Systém společné vlády unionistů a republikánů byl zakotven před 20 lety v mírové dohodě, jež ukončila dlouholetý konflikt v zemi.

Pokud by se Severní Irsko vrátilo pod přímou správu Londýna, vzbudilo by to patrně protesty irských nacionalistů a zkomplikovalo vztahy s Dublinem.

Jeden z ministrů podle The Times prohlásil, že v britském kabinetu "nesedí loutky a poslušní pejsci". Pokud by podle něj Johnson k tomuto opatření sáhl, nezískal by pro něj podporu.

Další ministr soudí, že mnoho vládních poslanců by odešlo z Konzervativní strany, pokud by byl brexit bez dohody základem Johnsonovy volební strategie. Ministři také uvedli, že by ve vládě nemohli dále zůstat, pokud by se ukázalo, že bude prosazovat brexit bez dohody.

Ministryně kultury Nicky Morganová podle The Times na schůzi vlády mluvila o interním sdělení, jehož autorem je podle spekulací britských médií Cummings. Píše se v něm, že pokud jednání s EU o úpravě brexitové dohody zkrachují, budou konzervativci před případnými volbami prosazovat "okamžitý" odchod bez dohody, a tedy žádné další odklady. Morganová kritizovala nejen obsah sdělení, ale také to, že se dostalo do médií.

Vládu už v září na protest proti vyloučení 21 konzervativních poslanců ze strany opustila ministryně práce Amber Ruddová. Předtím oznámil odchod z vlády mladší premiérův bratr Jo Johnson, který složil i poslanecký mandát.