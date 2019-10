Britský premiér Boris Johnson a jeho irský protějšek Leo Varadkar po čtvrtečním jednání na severu Anglie v prohlášení pro média uvedli, že "vidí cestu k možné dohodě" o brexitu. Podle komentátorů je to pozitivní zpráva, protože se vesměs očekávalo, že schůzka žádný výsledek nepřinese a pat kolem dohody o podmínkách odchodu Spojeného království z Evropské unie se prolomit nepodaří. Do termínu brexitu zbývá 21 dní.

Žádné konkrétní detaily týkající se výsledků jednání politici neodtajnili. Uvedli pouze, že schůzka byla "podrobná a konstruktivní" a že se soustředila na řešení celních otázek. "Oba (premiéři) se dál domnívají, že uzavření dohody je v zájmu všech stran. Shodli se na tom, že vidí cestu k možné dohodě," stojí v jejich prohlášení.

Předsedové irské a britské vlády se domluvili, že budou v jednáních dál pokračovat. V pátek se má setkat britský ministr pro brexit Stephen Barclay s unijním vyjednavačem Michelem Barnierem.

Varadkar ve středu uvedl, že bude "velmi těžké" dohodu uzavřít do data brexitu, tedy do 31. října. Čtvrteční schůzku za zavřenými dveřmi tak média chápala jako poslední šanci, jak dostat jednání o brexitu ze slepé uličky a uzavřít dohodu. Například zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová na twitteru napsala, že čtvrteční jednání jsou významným milníkem v celém brexitovém procesu. Varovala, že pokud zkrachují, je možné, že Johnson nepojede příští týden na klíčový summit do Bruselu, kde se mělo o brexitu jednat.

Místo schůzky britská vláda do poslední chvíle tajila. Jednání, označované za soukromé, se nakonec konalo v luxusní rezidenci Thornton Manor nedaleko Liverpoolu. Budova se využívá pro různé oslavy a především svatební obřady. Britská média k tomu podotkla, že Johnson a Varadkar se "setkali v dějišti svateb, aby se pokusili dosáhnout rozvodové dohody".

Johnson minulý týden zaslal do Bruselu návrh na řešení sporu kolem takzvané irské pojistky, která je hlavním sporným bodem brexitové dohody. Na základě jím navrhovaného mechanismu by Severní Irsko v podstatě zůstalo v unijním jednotném trhu, ale společně se zbytkem Británie by bylo mimo celní unii EU. Celní kontroly by se prováděly v přístavech v Irském moři a mimo irsko-severoirskou hranici.

Evropská unie k plánu Británie vyjádřila výhrady a uvedla, že takový plán nemůže být základem brexitové dohody. Johnson i nejvyšší představitelé společenství nicméně trvají na tom, že dohoda je stále možná.