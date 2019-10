Turecko pokračuje ve vojenské operaci na severovýchodě Sýrie, jejímž cílem je podle Ankary vyčistit oblast od teroristů. Turecko takto označuje kurdské milice a vysvětluje, že chce vytvořit podél hranice 30 kilometrů široký bezpečnostní pás pro syrské uprchlíky z Turecka.

Ofenzivu, kvůli níž od středy opustilo domovy už na 60 000 lidí, mnohé země, včetně ČR, odsoudily. Kritika se snáší i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který před invazí stáhl z oblasti americké vojáky. Podle některých Kurdy zradil a dělá z USA nespolehlivého partnera.

Turecká armáda v pátek ohlásila svou první oběť. Podle pátečního oznámení tureckého ministerstva obrany protivník ztratil od středy 277 lidí, z toho 49 v bojích v noci na pátek.

"Náš přítel ve zbrani padl jako mučedník 10. října v boji proti teroristům z YPG v oblasti operace Pramen míru," stojí v prohlášení ministerstva k padlému tureckému vojákovi.

Turecko se ve svých bilančních zprávách nezmiňuje o civilních obětech. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) ve čtvrtek hovořila o deseti mrtvých civilistech.

Trump je kvůli tomuto kroku pod palbou kritiky i doma, a to nejen od opozičních demokratů. Například republikánský senátor Lindsey Graham řekl, že vláda USA "hanebně opustila" Kurdy, kteří pomohli v Sýrii porazit teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Tisíce bojovníků IS jsou nyní v táborech hlídaných Kurdy a kvůli turecké invazi proto panují obavy, že zajatci se v chaosu bojů dostanou na svobodu a obnoví boje.

Podle arabsko-kurdské koalice SDF, jejíž páteří jsou kurdské milice YPG, Turci ve čtvrtek zasáhli ve městě Kámišlí část věznice s velkým počtem zajatců z IS. Do bojů se chystá zasáhnout část syrské opozice, kterou podporuje v syrské občanské válce Ankara.

Náměstek syrského ministra zahraničí Fajsal Mikdád k turecké invazi na severovýchodě Sýrie uvedl, že syrské kurdské milice daly svým separatismem Ankaře záminku k narušení suverenity Sýrie. Damašek se turecké agresi hodlá bránit všemi legálními prostředky, uvedl dnes podle syrské státní agentury SANA nejmenovaný oficiální zdroj ze syrského ministerstva zahraničí.

Mikdád ve čtvrtek řekl, že syrské milice "zradily svou zemi", a obvinil je ze separatismu. Tím podle něj daly Turecku záminku, aby narušilo územní svrchovanost Sýrie. Mikdád zároveň odmítl možnost, že by Damašek obnovil se syrskými Kurdy dialog. V pondělí je přitom vyzval, aby se přimkli k syrské vládě.

"Nepřistoupíme na žádný dialog s někým, kdo se stal rukojmím zahraničních sil," uvedl Mikdád s tím, že nebude podporovat agenty Washingtonu na syrském území. Kurdské milice YPG jsou součástí arabsko-kurdských Syrských demokratických sil, které s podporou mezinárodní koalice v čele s USA výrazně přispěly k porážce Islámského státu (IS) v Sýrii. Za občanské války vznikla na severovýchodě Sýrie faktická kurdská autonomie, kterou ale Damašek neuznává.

Syrských Kurdů se ve čtvrtek zastal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který v souvislosti s tureckou invazí varoval před etnickou čistkou a slíbil Kurdům poskytnout humanitární pomoc. "Izrael je připraven rozšířit humanitární pomoc statečnému kurdskému lidu," citoval Netanjahua deník The Times of Israel.

Netanjahu ale nijak nekomentoval rozhodnutí svého spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout americké vojáky ze severu Sýrie. Krok mnohé západní země, americká opozice i někteří republikáni kritizují a syrští Kurdové jej považují za zradu.

K uvážlivosti ve čtvrtek Ankaru opět vyzval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Spoléhám na Turecko, že prokáže zdrženlivost a zajistí, aby jeho akce v severní Sýrii byly cílené a přiměřené, a vyhne se dalšímu lidskému utrpení," uvedl při návštěvě Řecka Stoltenberg. Turecko je členskou zemí aliance. Podobně se šéf NATO vyjádřil už ve středu v Římě, kde ale také řekl, že Turecko má "legitimní bezpečnostní obavy".

Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zabila armáda od středy 174 kurdských bojovníků. Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) zemřely při turecké invazi už nejméně tři desítky lidí, z toho asi 10 civilistů. Podle Ankary zemřeli po ostřelování kurdskými milicemi na tureckém území u hranic se Sýrií čtyři lidé, včetně devítiměsíčního dítěte.

Více než desítka humanitárních organizací ve čtvrtek ve společném prohlášení varovala, že bez pomoci se mohou kvůli turecké invazi ocitnout na severovýchodě Sýrie brzy desetitisíce lidí. Obavy z ohrožení civilistů vyjádřil i generální tajemník OSN António Guterres.

Kvůli postupu Ankary si některé země předvolaly turecké velvyslance, aby mu tlumočily svůj nesouhlas. To učinila například Francie či Itálie, která vyzvala Turecko, aby boje okamžitě zastavilo. Evropská komise označila ofenzivu za další překážku v mírovém procesu v Sýrii a Londýn vyzval ke zdrženlivosti. Rusko chce prosadit dialog mezi syrskou a tureckou vládou, Írán vyzval Turecko, aby své vojáky ze Sýrie stáhlo.

Rada bezpečnosti OSN se na čtvrtečním zasedání neshodla na společném prohlášení k turecké operaci na severu Sýrie. Evropští členové RB OSN, kteří zasedání svolali, požadovali, aby Ankara vojenskou akci zastavila.

Stálí členové RB OSN Británie a Francie a také Německo s Belgií a Polskem, které nyní jako volení členové v radě zasedají, v prohlášení Turecko vyzvali, aby jednostrannou vojenskou operaci zastavilo. Pětice evropských států rovněž varovala, že obnovení bojů povede k dalšímu podkopání stability celého regionu a k ohrožení životů civilistů.

Společné prohlášení vetovaly Rusko s USA. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja novinářům řekl, že jakékoli prohlášení RB OSN k Sýrii se musí věnovat problematice regionu hlouběji včetně otázky přítomnosti cizích vojenských sil v zemi. Jeho americká kolegyně Kelly Craftová zdůraznila, že USA nijak nepodpořily Turecko v jeho rozhodnutí vstoupit vojensky na severovýchod Sýrie. Craftová dodala, že pokud Turecko neochrání civilisty a umožní zadržovaným členům teroristického hnutí Islámský stát utéct, bude Ankara čelit důsledkům.

Trump, který je obviňován, že ponechal na holičkách kurdské spojence z bojů proti IS, se hájí tím, že motivem Kurdů v boji proti teroristům bylo území. Řekl také, že Kurdové nepomáhali USA tam, kde to neodpovídalo kurdským zájmům, a jako příklad uvedl vylodění spojenců v Normandii za druhé světové války nebo boje amerických vojáků v Afghánistánu či v Tichomoří. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo odmítl tvrzení, že USA stažením svých vojáků z postů na severu Sýrie daly Turecku zelenou. Obavy Turecka o bezpečnost jižní hranice považuje za oprávněné.

Zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy je jedna ze tří možností, jak mohou Spojené státy reagovat na tureckou vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie. Na twitteru to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který za zbylé dvě možnosti označil vojenský zásah USA a uvalení sankcí na Turecko.

"Turecko nyní útočí na Kurdy, bojují spolu 200 let," uvedl Trump k operaci Ankary na severovýchodě Sýrie v oblasti, kterou kontrolují syrští Kurdové. "Máme jednu ze tří možností: Poslat tisíce vojáků a vojensky vyhrát, tvrdě zasáhnout Turecko finančně a sankcemi, nebo zprostředkovat dohodu mezi Tureckem a Kurdy!" napsal Trump.

