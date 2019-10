Čínská komunistická strana našla způsob, jak se dostat přímo do mobilních zařízení svých občanů. Používá k tomu letos vydanou propagandistickou aplikaci nazvanou Süe-si čchiang-kuo (Study the Great Nation). Díky ní mají čínské úřady otevřené dveře do více než 100 milionů mobilních telefonů, jejichž uživatelé si aplikaci stáhli a jejichž zařízení pracuje na systému Android. Vláda má přístup k jejich kontaktům i historii internetového prohlížení. Pomocí aplikace je schopná také na dálku zapnout záznamník.