Noční brexitová jednání z úterý na středu v Bruselu nepřinesla uzavření dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Médiím to sdělily zdroje blízké vyjednávání. Rozhovory budou pokračovat i během středy. Země EU však původně chtěly mít hotovou dohodu v ruce právě v tento den, aby ji mohly připravit ke schválení na čtvrtečním unijním summitu.

Podle zdroje listu Financial Times se vyjednávání protáhlo do 1:30 středečního rána a "přineslo pokrok". Všechny sporné body se však vyřešit nepodařilo a týmy obou stran se opět scházejí hned ráno.

Šéf unijního týmu Michel Barnier v úterý zástupcům členských států řekl, že stále čeká na právně závazné návrhy Londýna v několika klíčových otázkách. Brusel nebyl spokojen s tím, jak si britská strana představovala budoucí celní postavení Severního Irska a kontroly zboží proudícího mezi Británií a EU.

Brusel chtěl, aby kontrola dodržování hraničního režimu spadala do pravomocí unijního soudu. Nelíbily se mu také četné celní výjimky pro malé a střední firmy, kterých je v Severním Irsku většina.

Deník The Guardian sice v úterý večer uvedl, že otázka cel byla vyřešena a dohodu bude ve středu možné zveřejnit, zdroje dalších médií však hovořily o trvajících neshodách. Podle Barnierova dřívějšího prohlášení měl Londýn splnit i další podmínky unie.

Pokud by dohoda byla hotova ještě ve středu, mohli by ji teoreticky schválit lídři unijních zemí na dvoudenní vrcholné schůzce začínající ve čtvrtek. Ve hře je také svolání mimořádného summitu, pokud by se jednání protáhla do příštího týdne. Většina zemí EU se vyslovila pro možný další odklad brexitu, o který však britský premiér Boris Johnson nechce požádat, ačkoli odchod bez dohody zakazuje zákon schválený v září parlamentem.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje již v úterý napsala, že hovořit o hotové brexitové dohodě je "předčasné".

Skepsi vůči možnosti, že brexitová dohoda bude uzavřena ještě před čtvrtečním začátkem evropského summitu, předtím vyjádřila německá vláda. Z vládních kruhů ale podle agentury DPA zaznívá, že v jednáních bezpochyby došlo k pokroku.

Posilují akcie i libra

Na základě úterních zpráv médií posílily evropské akcie. Podle agentury Reuters se tak vyšplhaly na nejvyšší úroveň za téměř tři měsíce. Panevropský akciový index STOXX 600 si v úterý připsal 1,11 procenta a uzavřel na 349,02 bodu.

Výrazně posiluje i libra. Vůči dolaru zdražuje ze stejného důvodu i euro. Jednotná evropská měna si k dolaru kolem 17:30 SELČ připisuje 0,1 procenta na 1,1040 dolaru, libra dokonce 1,15 procenta na 1,2753 dolaru.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu ztrácel 0,2 procenta na 98,28 bodu. V průběhu dne ale dolar posiloval díky slábnoucímu optimismu ohledně dosažení obchodní dohody mezi Čínou a USA. Investoři se k americké měně utíkali jako k bezpečnému přístavu, protože jim nejistota brala chuť riskovat.

Akcie irských podniků, které jsou silně závislé na vývoji v Británii a jsou považovány za ukazatel obav investorů ohledně brexitu, se v úterý vyšplhaly na nejvyšší úroveň za více než rok. Index dublinské burzy ISEQ si připsal 2,63 procenta na 6613,95 bodu.

Výrazně posilovaly rovněž německé akcie. Jejich index DAX během dne překročil 12 682 bodů. Dostal se tak nejvýše od loňského srpna, píše agentura DPA. Obchodování index uzavřel s nárůstem o 1,15 procenta na 12 629,79 bodu.

Hlavní index londýnské burzy FTSE 100 v úterý nicméně klesl o 0,03 procenta na 7211,64 bodu. Výrazný nárůst libry vyvolaný nadějemi na brexitovou dohodou měl totiž negativní vliv na velké britské podniky vytvářející značnou část tržeb v zahraničí. Index menších britských firem FTSE 250 si nicméně připsal přes 1,3 procenta.