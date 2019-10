Švýcarské ledovce přišly v posledních pěti letech o deset procent svého objemu, upozornila v úterý švýcarská akademie přírodních věd. Autoři nové studie monitorovali 20 alpských ledovců a naměřené hodnoty podle agentury AFP nemají v posledních 100 letech obdoby.

Intenzita tání dosáhla během uplynulého léta kvůli několika vlnám veder "rekordní úrovně", uvádí švýcarští experti na kryosféru. Přitom tomu předcházela zima bohatá na sněhové srážky a velmi studený měsíc leden. Opakoval se však scénář z předchozího roku a ani nadprůměrná jarní vrstva sněhu nevyvážila mimořádně teplé letní měsíce.

Během dvou parných týdnů na konci června a července ze švýcarských ledovců odtály masy sněhu a ledu odpovídající národní roční spotřebě pitné vody v alpské konfederaci. Tání pokračovalo až do začátku minulého měsíce a za posledních 12 měsíců tak švýcarské ledovce přišly přibližně o dvě procenta objemu. V součtu posledních pěti let přesáhl úbytek deset procent a byl tedy nejvýraznější za více než 100 let těchto měření.

Podle loňských údajů akademie věd ve švýcarských Alpách leží přibližně 1500 ledovců.

Vysoká škola technická v Curychu nedávno uvedla, že alpským ledovcům hrozí do konce století více než devadesátiprocentní úbytek objemu, nedojde-li k omezení emisí skleníkových plynů, které stojí za oteplováním světového klimatu. Ve Švýcarsku podle vědců od roku 1850 zcela roztálo více než 500 ledovců.