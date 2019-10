Poslanec katalánského regionálního parlamentu Ignacio Martín Blanco za středopravicovou stranu Ciudadanos, jež je proti nezávislosti oblasti, se domnívá, že velká část společnosti se cítí být zároveň jak Katalánci, tak Španěly. Nesouhlasí s tím, aby nacionalisté hovořili za všechny Katalánce. Rozsudek Nejvyššího soudu, který tento týden rozdal bývalému katalánskému vedení vysoké tresty za organizaci protiústavního referenda v roce 2017, respektuje. "Pro mě je důležité, že zastánci nezávislosti narazili na právní stát," uvádí v rozhovoru pro HN.

Tento týden španělský Nejvyšší soud odsoudil bývalé katalánské vedení za pobuřování (španělský trestní zákoník to definuje jako "veřejné a výrazné vystupování s cílem předejít použití zákona s použitím síly či jiných nezákonných prostředků", pozn. red.). Původně byli obžalováni ze vzpoury. Překvapil vás tento rozsudek?

Nerad hodnotím rozhodnutí soudů. Myslím si, že v první řadě jako demokraté musíme respektovat rozhodnutí soudů, a to především v případě, že vychází z takového soudního systému, jako je ten španělský, jenž se v Evropě těší vážnosti. Můžeme také připomenout, že index časopisu The Economist řadí Španělsko do skupiny dvaceti zemí s plnou demokracií. Náš soudní systém je nezávislý a jasně dodržuje princip neutrality. Soudní proces Španělé i všichni další mohli sledovat v televizi, kde mohli zaznamenat, že se dodržovaly garance na spravedlivý proces.