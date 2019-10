Britský premiér Boris Johnson přistoupil na dohodu se zeměmi Evropské unie o podobě brexitu. Její definitivní uzavření ale závisí na tom, jestli ji zvládne prosadit doma ve Spojeném království. Po jednáních, která trvala řadu měsíců, se vyjednavači zemí EU a Británie konečně shodli na tom, jakým způsobem by měla Británie z EU odejít. Brexit by tak měl skutečně nastat a mělo by jít o "rozvod v dobrém", nikoliv o tak zvaný divoký brexit, který by nejspíš znamenal ekonomický chaos. Jenže souhlas Johnsona s dohodou sám o sobě nestačí. Premiérovi se zatím k podpoře smlouvy nepodařilo přesvědčit jeho spojence v britském parlamentu, severoirské nacionalisty ze strany DUP. A bez nich pro schválení dohody v Dolní sněmovně nejspíš nemá dost hlasů.