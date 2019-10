Spojené státy by zavedením dodatečných cel na dovoz evropského zboží mohly okamžitě vyřešit své obchodní neshody s Evropskou unií. Uvedl to ve středu podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci s italským prezidentem Sergiem Mattarelou. Dodal však, že k takovému kroku teď není připraven.

"Vítáme italskou podporu pro vzájemně výhodnou obchodní dohodu s EU, která by zajistila spravedlivé podmínky pro americké pracovníky. Ty neexistují již mnoho let," řekl Trump. "Mohl bych tento problém vyřešit okamžitě, ale bylo by to příliš tvrdé. Zahrnovalo by to cla na evropské produkty," dodal.

Výkonná ředitelka Mezinárodního obchodního centra (ITC) Arancha Gonzalezová ve středečním rozhovoru s televizí CNBC varovala, že obchodní válka mezi USA a EU by vedla k recesi světové ekonomiky.

Světová obchodní organizace (WTO) tento týden oficiálně povolila Spojeným státům uvalit cla na dovoz zboží z Evropské unie v hodnotě 7,5 miliardy dolarů (zhruba 175 miliard korun) ročně. Tato cla jsou reakcí na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus a platnost mají od tohoto pátku.

Washington začátkem října v reakci na rozhodnutí WTO oznámil, že zavede desetiprocentní clo na evropská letadla a 25procentní clo na některé potravinářské a další zboží, jako je například francouzské víno, skotská a irská whisky nebo sýry. Cla jsou zaměřena na zboží ze zemí, ve kterých se vyrábějí letadla Airbus, tedy Británii, Francii, Německo a Španělsko.

Vyslanec Spojených států u WTO Dennis Shea řekl, že Washington stále dává přednost vyřešení sporu jednáním. K tomu však může dojít pouze v případě, že EU skutečně ukončí podporu Airbusu a ujistí, že výhody pro Airbus nebude možné obnovit pod jiným názvem nebo pod jiným mechanismem.

Evropská komise už dříve sdělila, že jejich zavedení by bylo krátkozraké a kontraproduktivní a mohlo by uškodit oběma stranám. Vyzvala, aby spory kolem subvencování výroby letadel vyřešily obě strany dohodou, a varovala, že pokud Američané cla skutečně zavedou, unie odpoví stejným způsobem.