Americký prezident Donald Trump v dopisu z 9. října adresovaném jeho tureckému protějšku Recepu Tayyipu Erdoganovi napsal, že chce dospět k "dobré dohodě o Sýrii" a vzkázal mu, ať není "tvrďák". Pravost dopisu, který končí větami "Nebuďte hlupák. Zavolám vám později" a který se nejprve objevil na Twitteru novinářky Fox News Trish Reganové, následně podle agentury Reuters potvrdil Bílý dům.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt