Podle premiéra Andreje Babiše by měly země Severoatlantické aliance, které jsou zároveň v Evropské unii, uzavřít uvnitř NATO novou smlouvu o vzájemné obraně. Babiš to řekl v reakci na chování Turecka, které je rovněž členskou zemí NATO. Turci tento měsíc zahájili invazi do Sýrie, kde chtějí vytvořit takzvanou bezpečnou zónu, do níž by se vrátilo několik milionů uprchlíků, kteří teď žijí v Turecku. V rámci invaze ale turecká armáda z území vyhání tisíce Kurdů, kteří tam žijí. Turecký zásah odsoudil prakticky celý svět. Podle kritiků Turci jen dál vyhrotí občanskou válku v Sýrii a můžou tak vytvořit, mimo jiné, novou uprchlickou vlnu.