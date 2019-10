Turecko a Spojené státy se dohodly na klidu zbraní v severní Sýrii. Oznámil to ve čtvrtek v Ankaře podle agentury Reuters americký viceprezident Mike Pence po jednáních s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Americký prezident Donald Trump na twitteru napsal, že z Turecka přišly "skvělé zprávy". Budou podle něj ušetřeny "miliony životů".

Trump podle Pence souhlasil s tím, že zruší hospodářské sankce proti Turecku po naplnění dohody o příměří v Sýrii. USA zároveň nebudou zavádět další sankce.

"Spojené státy a Turecko se dnes dohodly na příměří v Sýrii," oznámil Pence na tiskové konferenci po více než čtyřech hodinách jednání v prezidentském paláci v Ankaře.

Pětidenní příměří má umožnit stažení kurdských sil. "Turecká strana přeruší operaci Pramen míru, aby umožnila stahování sil YPG z bezpečnostní zóny během 120 hodin," upřesnil Pence.

Druhý muž USA dále uvedl, že čtvrteční dohoda s Tureckem ukončí násilí. Spojené státy podle něj rovněž dostaly záruky ze strany kurdských oddílů YPG, že se spořádaně stáhnou. Stahování YPG už přitom podle viceprezidenta USA začalo.

Dohoda podle Pence skvěle poslouží zájmům Kurdů v Sýrii a zároveň vytvoří dlouhodobou nárazníkovou zónu. Americký politik také vyjádřil přesvědčení, že silné vztahy USA se syrskými Kurdy přetrvají.

Pence ujistil, že Spojené státy Turecku nenabídly nic jiného, než zrušení sankcí.

Pence jednal v Turecku o ukončení turecké operace na severovýchodě Sýrie. Jejím cílem bylo podle Ankary vyčistit "bezpečnou zónu" v pásu širokém zhruba 30 kilometrů podél syrsko-turecké hranice od bojovníků YPG.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu po schůzce uvedl, že Turecko zastaví vojenskou operaci na severu Sýrie teprve poté, co kurdské milice YPG opustí své pozice a odevzdají těžké zbraně.

Ministr Çavuşoglu uvedl, že de facto nejde o příměří, ale pouze o přestávku v bojových operacích, která má umožnit Kurdům opustit bezpečnostní zónu. "Turecko ukončí operaci v severní Sýrii teprve poté, co teroristé z YPG/PKK opustí (bezpečnostní zónu)," řekl šéf turecké diplomacie. Ankara podle něj trvá také na tom, že budou zničena opevnění vybudovaná kurdskými milicemi.

Turecko zahájilo ofenzivu proti Kurdům minulý týden, několik dní poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom několik posledních let bojovaly společně s USA proti Islámskému státu. Jeden z amerických veteránů v reakci na tento krok pro server Washington Post uvedl, že "odejít od lidí, kteří pro nás krváceli, je jako dýka do srdce."

Kurdové se proto pod tlakem turecké ofenzivy dohodli na spolupráci se syrském režimem Bašára Asada. Syrská armáda v pondělí dorazila do města Tall Tamir na severovýchodě Sýrie u turecké hranice a v současnosti zaujímá pozice i v dalších oblastech.

Ministři zahraničí zemí EU, která tureckou akci odmítá, se v pondělí zavázali, že jejich státy budou koordinovat omezení vývozu zbraní do Turecka. Česko v pondělí oznámilo pozastavení vývozní licence na vojenský materiál do Turecka. Ankara unijní postup zkritizovala.