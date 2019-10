Přestože Turecko a Spojené státy ve čtvrtek oznámily klid zbraní, boje na severu Sýrie podle informací agentury AP pokračovaly i během víkendu. Zhoršující se bezpečnostní situace v oblasti by podle zpravodajských služeb a odborníků na terorismus mohl zneužít Islámský stát (IS). Ten stupňuje útoky na vězení a oslabenou kurdskou armádu, která sloužila jako předvoj ve válce vedené Spojenými státy proti samozvanému chalífátu této teroristické organizace, píše americký deník The Washington Post.

Oficiální média IS se ve čtvrtek vysmívala Arabsko-kurdské koalici (SDF), kterou nazvala opuštěným americkým spojencem. V úvodníku zpravodaje al-Naba extremisté uvádí, že Kurdové byli jen další ze spojenců USA, které Washington odkopl, jakmile je již nepotřeboval. Varují také, že přijdou další útoky.