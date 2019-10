Belgie se chystá využít příměří v Sýrii a evakuovat své občany podezřelé z terorismu z táborů na severu Sýrie. Podle britského listu The Guardian se chystají podobný krok učinit i další evropské země. Turecko zahájilo 9. října ofenzívu na severu Sýrie a ve čtvrtek ji po dohodě s USA na 120 hodin pozastavilo s podmínkou, že se kurdští bojovníci musejí stáhnout z dohodnutého prostoru u hranice. Právě Kurdové střeží tábory se zajatými členy Islámského státu (IS) a jejich příbuznými.

Mezi zajatci je podle odhadů dva až tři tisíce cizinců. Belgické úřady už informovaly rodiny belgických zajatců, že se Brusel pokusí využít pětidenního příměří a belgické občany z táborů repatriovat.

O podobném kroku uvažuje také Francie a Německo. Británie, která dosud odmítala řešit osud asi 30 britských zajatců, se podle The Guardianu možná vzhledem k postupu ostatních Evropanů zachová podobně jako oni.

Související Včera Na severu Sýrie se stále bojuje. Spojené státy se přitom s Tureckem dohodly na klidu zbraní Včera Aktualizováno U pohraničního města Rás al-Ajn na severu Sýrie byla v pátek dopoledne slyšet střelba a ostřelování. Informovaly o tom agentury Reuters a AP....

K tomu, aby si státy převzaly své občany ze syrských věznic, opakovaně vyzývaly USA a také Kurdové. Minulý víkend z jednoho z táborů uprchlo 800 zajatců, mezi nimiž byli i členové IS a jejich rodiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian přiznal, že mezi uprchlíky bylo devět Francouzek. Podle dalších zpráv prchli i dva Belgičané. The Guardian píše, že i dva Britové.

Kurdové se stahují jižně od zóny určené Tureckem a souhlasili s tím, aby jejich místo zaujala syrská armáda, již podporuje Rusko. Proti tomu nemá nic ani Ankara. Kdo převezme zajatecké tábory, zatím není jasné.

Stažení USA je omyl

Stažení amerických vojáků ze Sýrie je vážný strategický omyl, uvedl pro list The Washington Post šéf senátních republikánů Mitch McConnell. Pro USA je podle jeho názoru kombinace stažení Američanů a turecké ofenzívy proti Kurdům zlý sen.

I když bude současné příměří dodrženo, turecké útoky a stažení USA "zbrzdilo" boj USA proti Islámskému státu (IS), píše McConnell. Situaci pode něj umožní Rusku a Íránu zvýšit svůj vliv v oblasti.

Senátor by situaci řešil tak, že na Turecko by použil metodu "cukru a biče se současným ohledem na jeho legitimní bezpečnostní obavy", ponechal by omezený počet amerických vojáků v Sýrii a spolupracoval s blízkovýchodním spojenci, ohroženými chaosem v Sýrii.

McConnell v článku nejmenoval prezidenta Donalda Trumpa, který rozhodl začátkem října nečekaně vojáky stáhnout. Turecko pak po třech dnech zahájilo ofenzívu. Současný stav Trump označuje pro USA za "vynikající". "Mají (Sýrie a Turecko) problémy na hranici. Není to naše hranice a neměli bychom kvůli ní ztrácet životy," prohlásil před novináři.

Trumpovu strategii nekritizuje z republikánů jenom McConnell, před ním to byl i senátor Lindsey Graham, který je jinak obráncem prezidentových kroků. S odsunem vojáků ze Sýrie ale nesouhlasí. Počínání Turecka v severní Sýrii označil za "etnickou čistku". "Pro Kurdy je přijatelné nárazníkové pásmo u hranice, ale vojenská okupace, která přinutí stovky tisíc lidí odejít, není bezpečnostní zóna," řekl Graham.

Boje na severu Sýrie od 9. října nepřežilo na 500 lidí, z nichž více než 70 byli civilisté.