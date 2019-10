Dolní komora britského parlamentu nechce podpořit nový návrh brexitové dohody, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Poměrem 322 hlasů ku 306 přijala návrh, který požaduje nejdříve schválit zákon související s ratifikací podmínek brexitu. Podle britských médií tento vývoj znamená, že vláda na základě zákona z minulého měsíce požádá o odklad brexitu.

Premiér Boris Johnson nicméně po hlasovací porážce prohlásil, že nebude s Evropskou unií jednat o odsunutí termínu britského odchodu. Zákon jej k tomu podle něj nenutí.

"Řeknu našim přátelům a kolegům v EU to samé, co jsem říkal všem ostatním za posledních 88 dní, co sloužím jako předseda vlády. Že další zdržení by bylo špatné pro tuto zemi, špatné pro Evropskou unii a špatné pro demokracii," pokračoval Johnson. Za nejlepší možnost považuje, aby Británie unii opustila 31. října na základě podmínek vyjednaných jeho vládou. Ta prý příští týden předloží legislativní opatření pro ratifikaci "rozvodové" dohody.

Boris Johnson says the opportunity to have a meaningful Brexit vote "has been passed up"



UK PM says he's not "daunted or dismayed" by MPs backing Letwin amendment, saying he "will not negotiate a delay to Brexit"https://t.co/VAzJ7IQqgO #BrexitVote pic.twitter.com/Z8yqI2Uxgy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 19, 2019

Evropská komise v reakci uvedla, že Londýn by měl co nejrychleji informovat Brusel o dalším postupu. "Evropská komise bere na vědomí hlasování v Dolní sněmovně o takzvaném Letwinově dodatku, které znamená, že o samotné dohodě o vystoupení se v sobotu nehlasovalo. Bude na britské vládě, aby nás co nejdříve informovala o dalších krokcích," uvedla v sobotu na twitteru mluvčí EK Mina Andreevová.

Podle zákona schváleného v září musí britská vláda ještě v sobotu poslat Evropské unii dopis žádající o tříměsíční odklad brexitu, pokud do soboty nebude schválená dohoda o brexitu.

Pozměňovací návrh, který naboural plány Johnsona a jeho vlády, předložil ještě donedávna konzervativní poslanec Oliver Letwin. Ten tvrdí, že jeho cílem bylo zabránit scénáři, kdy by po sobotním schválení podmínek brexitu Británie stejně na konci měsíce odešla z EU bez dohody, protože by do té doby příslušný ratifikační zákon neprošel všemi fázemi legislativního procesu. Pro Letwinův návrh nakonec hlasovalo kromě opozice a některých nezávislých poslanců také deset členů severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která dříve zajišťovala vládním konzervativcům parlamentní většinu.

Schválení pozměňovacího návrhu poslance Letwina znamená, že sněmovna zatím nedala dohodě s unií zelenou, ale pouze ji "vzala na vědomí". Definitivní souhlas pak bude možný až poté, co bude schválen zákon, který dohodu převede do britské legislativy.

Pakliže by v sobotu poslanci dohodu bývali podpořili, zákon o odkladu brexitu by nevstupoval do hry. Podle lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna se Johnson po sobotním vývoji musí tomuto zákonu podřídit. Šéf hlavní opoziční strany premiéra vyzval, aby svá slova přehodnotil. Dolní sněmovna se podle něj jasně vyslovila proti brexitu bez dohody.

Johnson se snaží prosadit upravené podmínky brexitu, na kterých se tento týden dohodl se zbytkem EU. Oproti původnímu návrhu byl zejména přepracován mechanismus na zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, který byl známý jako irská pojistka. Nové opatření se už netýká celého Spojeného království, ale pouze Severního Irska, zároveň je spíše než jako "pojistka" koncipováno jako trvalé nastavení vztahu tohoto regionu s EU. Ke speciálnímu režimu by se po čtyřech letech platnosti mohl vyjádřit severoirský parlament, který ale od ledna 2017 nezasedá.

Ekonomové: Rozhodnutí o brexitu ekonomickou situaci příliš nemění

Sobotní rozhodnutí britského parlamentu ohledně brexitu příliš ekonomickou situaci nemění, a to ani v případě české ekonomiky. Na jednu stranu je to dobrá zpráva v tom smyslu, že se snížilo riziko neřízeného odchodu Velké Británie z EU, není to ale dostatečné k tomu, aby to odstranilo obavy z dalšího zpomalování ekonomického růstu nebo bezprostřední negativní reakce trhů. Vyplývá to z vyjádření ekonomů a odborníků oslovených ČTK. Ti navíc upozorňují, že sobotní rozhodnutí ukazuje, že britská politická scéna je v neutěšeném stavu.

"Pro světovou ekonomiku je dnešní zmírnění rizika neřízeného odchodu Británie z EU dobrou zprávou, nicméně patrně nebude stačit, aby rozptýlila rizika dalšího zpomalování světové ekonomiky včetně EU," řekl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zároveň ale upozornil, že brexitem samotným se toho pro další vývoj světové ekonomiky tolik nemění kvůli obchodním válkám mezi USA a Čínou a poměrně velké šanci, že americký prezident Donald Trumo bude dále eskalovat obchodní válkou s EU.

"Z hlediska české ekonomiky se dneškem nic nemění. Brexit je nadále faktorem, který má a bude mít na českou ekonomiku negativní dopady. Negativní dopady obnášejí snížení firemních investic v důsledku ekonomické nejistoty a snížení exportní poptávky z Británie kvůli tamní nižší soukromé spotřebě," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Dopady odhaduje krátkodobě v řádu několika desetin procentního bodu českého HDP. "Při tvrdém brexitu bych pro první následující čtvrtletí počítal s několikanásobným dopadem," dodal.

Hlavní ekonom Natlandu Petr Bartoň upozornil, že jakákoli ekonomická aktiva týkající se Velké Británie, tedy akcie nebo libra, zůstanou nadále podhodnocena, a mohou ještě dále lehce ztratit. "Dnes se ukázalo, že Británie žije v ruské matrjošce navzájem do sebe poskládaných odkladů. V rámci velkého odkladu z letošního března se dnes mělo rozhodnout, zda britský parlament přijme vyjednanou dohodu, nebo zda dojde k dalšímu odkladu odkladu. Namísto rozhodnutí došlo k odkladu odkladu odkladu," uvedl.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy sobotní mimořádné jednání britského parlamentu ukázalo, že politický systém v Británii se v podstatě rozpadl. "Rostou tak škody způsobené referendem postaveném na lži a manipulaci, a je otázkou, jak dlouho se ta fraška bude ještě táhnout. Evropa tedy opět čeká na další kroky Británie a je bezpochyby připravena Britům nabídnout další odklad Brexitu. Otázkou ovšem je, zdali se Britové v dalších třech či šesti měsících dokážou na něčem shodnout," uvedl.

Pokud se do pondělí neukážou nové informace, pak Radim Dohnal z capitalinked.com čeká spíše mírně negativní reakci trhů. "Je ovšem také možné, že na dopis Borise Johnsona Brusel hned neodpoví, nebo odpoví spíše negativně. To by bylo pro finanční trhy ještě horší," uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) lituje sobotního rozhodnutí britského parlamentu. "Toho velmi lituji a doufám, že britská vláda nyní co nejdřív vyjasní další postup. A Boris Johnson trvá na tom, že o prodloužení nepožádá, takže nezbývá než doufat, že britský parlament za týden stihne domácí legislativu k brexitu i odsouhlasení dohody. EU chce brexit s dohodou a ne tvrdé vystoupení na Halloween," sdělil premiér Babiš.

Irský premiér Leo Varadkar v sobotu připomněl, že pokud by Británie v návaznosti na hlasování požádala o další odklad brexitu, musel by předseda Evropské rady Donald Tusk konzultovat s lídry všech států zda unie k odkladu svolí. "Britská vláda však dosud o odklad nepožádala," konstatoval Varadkar na twitteru.

"Francie (výsledek hlasování) probere se svými evropskými partnery, v tuto chvíli nemůže nijak rozhodnout. Dohodu jsme vyjednali a je na britském parlamentu, aby ji schválil či neschválil," citovala nejmenovaný diplomatický zdroj z Francie agentura Reuters.

Podle Reuters se velvyslanci 27 zemí EU bez Británie sejdou v neděli dopoledne v Bruselu, aby se poradili o dalších krocích.

O dohodě, jejíž podobu lídři EU schválili na čtvrtečním summitu, měl původně hlasovat příští středu také Evropský parlament. Koordinátor europarlamentu pro brexit Guy Verhofstadt však v sobotu na twitteru sdělil, že o dalších krocích se rozhodne v pondělí. "Ať už se stane cokoliv, pochody před britským parlamentem dokazují, jak důležité je zachování blízkého vztahu EU a Británie," uvedl Verhofstadt s odkazem na desetitisíce zastánců setrvání Británie v unii, kteří se v sobotu vydali do ulic Londýna.

"Polsko vidí dnešní rozhodnutí Dolní sněmovna ne jako odmítnutí dohody o odchodu, ale jako odložení jejího přijetí," uvedl na twitteru polský premiér Mateusz Morawiecki. Podle něj by mělo být prioritou odvrátit chaotický odchod Británie z EU bez dohody.

Sobotní hlasování ve sněmovně provázely protesty odpůrců brexitu v ulicích Londýna. Demonstranti požadují nové referendum o odchodu z EU a podle zpravodajského webu BBC s nadšením přivítali rozhodnutí poslanců odložit schválení nové brexitové dohody. Účastníci mávali vlajkami EU a nesli transparenty vyzývající k zastavení brexitu, v čele pochodu stál londýnský starosta Sadiq Khan.

And we're off! Thousands of people from all corners of our country, all ages and backgrounds, making sure our message is heard loud and clear - give the people the #FinalSay on Brexit. @peoplesvote_uk #PeoplesVoteMarch 🇪🇺 pic.twitter.com/tKyeQZKFBO — Sadiq Khan (@SadiqKhan) October 19, 2019

Přesnější informace o počtu účastníků nejsou k dispozici. "Neposkytujeme odhady počtu, protože je to taková nepřesná věda. Nicméně, je poctivé říct, že trasa průvodu je nyní velmi přeplněná," uvedla londýnská policie na twitteru. Agentura Reuters uvedla, že v době, kdy již začátek průvodu dorazil před parlament, čekaly ještě tisíce lidí v Hyde Parku na to, aby mohly vyrazit na pochod. Podle organizátorů se účast blížila milionu lidí.

Jeden z organizátorů pochodu James McGrory před protesty uvedl, že vláda by měla věnovat pozornost hněvu zastánců členství v EU a uspořádat nové referendum. Nová dohoda se podle něj nepodobá tomu, co bylo lidem slíbeno, takže by si veřejnost zasloužila novou možnost, aby se k tomu vyjádřila.

V čele protestního průvodu stál londýnský starosta Sadiq Khan, představitel opoziční Labouristické strany a odpůrce odchodu z EU. Objektivy fotografů na akci zachytily například také herce Patricka Stewarta, který se proslavil jako kapitán Picard v seriálu Star Trek: Nová generace.