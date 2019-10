Dolní komora britského parlamentu v úterý začne projednávat návrh zákona, který by převedl dojednané podmínky brexitu do britského práva. Vláda premiéra Borise Johnsona jej předložila poté, co se dvakrát neúspěšně pokusila vyvolat hlasování o samotné "rozvodové" dohodě s Evropskou unií, uzavřené s Bruselem minulý týden. Více než stostránkové prováděcí opatření bylo zveřejněno teprve v pondělí večer a už v úterý o něm mají členové Dolní sněmovny poprvé hlasovat.

Přijetí zákona je nutné pro ratifikaci dohody o britském odchodu z unie. Opatření se zabývá řadou citlivých záležitostí, mimo jiné tím, jak bude Británie splácet unii dojednané vyrovnání finančních závazků, nebo jak bude fungovat mechanismus pro zachování volného režimu na irské hranici.

Prvním čtením prošlo už v pondělí večer, v rámci úterního druhého čtení se k němu poprvé budou moci zákonodárci vyjádřit. Následně budou hlasovat o jeho původním znění, předkládání pozměňovacích návrhů by přišlo na řadu až v další fázi legislativního procesu. Vláda je podle agentury Reuters přesvědčená, že v tomto prvním střetu na své straně bude mít dostatečnou podporu.

Důležitý a komplikovaný zákon potřebuje vláda prosadit v parlamentu v extrémně krátkém čase, aby nemusela porušit slib a znovu odchod z EU odložit. Projednávání v Dolní sněmovně naplánovala na pouhé tři dny. Tento záměr ale mohou poslanci již v úterý nabourat. "Čeká se, že tohle bude klíčová fáze. (...) Stačí, aby hrstka těch, kteří souhlasí s dohodou, měli výhrady k harmonogramu, a Johnson ztratí těsnou většinu, o níž se domnívá, že je na jeho straně. Odmítne-li parlament tento harmonogram, bude Johnsonův plán odejít (z EU) 31. října dost možná v troskách," uvádí Reuters.