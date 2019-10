Britský premiér Boris Johnson dokázal získat hlasy poslanců pro to, aby se jeho dohoda s Evropskou unií o podobě brexitu stala zákonem. Dokázal tedy něco, co se nikdy nepovedlo jeho předchůdkyni Therese Mayové. Jenže navzdory tomu je momentálně málo pravděpodobné, že by Británie z EU odešla ve stávajícím termínu, tedy 31. října.

1. Co se v britském parlamentu stalo?

Poslanci nejdřív většinou 30 hlasů poslali zákon o Johnsonově dohodě s EU do posledního čtení. To znamená, že ji podpořili. Jenže vzápětí odmítli premiérův požadavek, aby definitivní rozhodnutí o dohodě udělali mimořádně rychle, už do čtvrtka.