Třicet devět mrtvých těl nalezla v noci na středu britská policie v kamionu v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie. Totožnost mrtvých zatím policisté nezjistili, uvedla na tiskové konferenci policejní mluvčí Pippa Millsová. Řidiče nákladního vozu policie již zadržela, je jím 25letý muž ze Severního Irska. Kamion přijel do Británie zřejmě z Bulharska. Bulharské ministerstvo zahraničí uvedlo, že tuto informaci prověřuje.

Vozidlo s mrtvými se našlo v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays východně od Londýna. Policii přivolali záchranáři kolem 02:40 SELČ. Okolí místa hrůzného nálezu policie uzavřela.

"Domníváme se, že kamion je z Bulharska a do země vstoupil v sobotu 19. října v Holyheadu," uvedla policie v prohlášení. Přístav Holyhead leží na velšském ostrově Anglesey, asi sto kilometrů východně od irského hlavního města Dublin.

Pětadvacetiletého řidiče policie zadržela pro podezření z vraždy. Podle prvotních informací byla v nákladním prostoru kamionu těla 38 dospělých a jednoho teenagera. Úřady nařídily pitvy těl.

"Totožnost obětí zjišťujeme, předpokládám ovšem, že to může být dlouhý proces," uvedl zástupce policie Andrew Mariner. Na otázku, zda se jednalo o migranty, policie neodpověděla.

Bulharské ministerstvo zahraničí sdělilo, že nemůže zatím potvrdit, zda kamion na svou cestu vyrazil skutečně z Bulharska. "Stále prověřujeme informace, které zveřejnila britská média, a kontaktujeme úřady," uvedla mluvčí bulharské diplomacie.

"Zděšení" nad nálezem v Essexu vyjádřil premiér Boris Johnson. Prohlásil, že je v myšlenkách s těmi, kdo zemřeli, i s jejich blízkými. Zároveň uvedl, že ministerstvo vnitra ho o případu pravidelně informuje a že hodlá spolupracovat s policií při objasnění tragédie.

Britská ministryně vnitra Priti Patelová uvedla, že je tragickým incidentem "šokována a zarmoucena". "Policie Essexu zatkla jedince a my jí nyní musíme dát prostor pro vyšetřování," dodala ministryně.

Konzervativní poslankyně Jackie Doyleová-Priceová, která zastupuje v parlamentu obvod, v němž město Grays leží, označila zprávy o smrti 39 lidí za "odporné". "Obchodování s lidmi je ohavný a nebezpečný byznys... Doufejme, že policie dostane vrahy před soud," uvedla.

Zástupce severoirské Asociace pro nákladní dopravu (FTA) Seamus Leheny agentuře Reuters řekl, že trasa, kterou na cestě z Bulharska do Británie kamion zvolil, je velmi "neortodoxní". Musel totiž zjevně přijet nejprve do Irska a poté přejet trajektem do britského přístavu Holyhead. Výběr trasy mohly podle Lehenyho ovlivnit zvýšené kontroly v přístavech Dover na jihovýchodě Anglie a ve francouzském Calais.

"Mohli si myslet, že bude jednodušší dostat se sem z Cherbourgu nebo Roscoffu přes Rosslare a pak po silnici do Dublinu," uvedl Leheny. Cherbourg a Roscoff jsou francouzské přístavy, Rosslare leží na jihovýchodě Irska. "Je to velká oklika a přidá den cesty navíc," dodal zástupce FTA.

Zpravodajská stanice BBC upozornila, že aktuální případ připomíná kauzu z roku 2000, kdy celníci při kontrole nizozemského kamionu v přístavu Dover nalezli těla 58 udušených Číňanů. Pokus o ilegální překonání hranic přežili tehdy jen dva migranti. V roce 2015 se v Rakousku v odstaveném chladírenském voze, který přijel z Maďarska, našlo 71 mrtvých uprchlíků.