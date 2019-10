Americký prezident Donald Trump nařídil zrušit veškeré sankce, které Spojené státy minulý týden uvalily na Turecko kvůli jeho vojenskému vpádu na severovýchod Sýrie. Trump to oznámil na tiskové konferenci s tím, že Turecko ve středu informovalo americkou vládu, že v Sýrii ukončí bojové operace a že klid zbraní bude trvalý. Dohodu o uklidnění situace v Sýrii označil šéf Bílého domu za přelomovou. Trump zároveň vyzval evropské země, aby převzaly své občany, kteří se přidali k teroristickému hnutí Islámský stát (IS) a kteří jsou nyní v regionu vězněni.

Trump také naznačil, že sankce proti Turecku mohou být opět uvaleny, pokud by se "stalo něco, co by se mu nelíbilo". Během tiskové konference Trump mimo jiné zapochyboval o smyslu slova trvalý v této části světa.

Americké ministerstvo financí, které sankce spravuje, následně oznámilo, že opatření proti Turecku stáhlo.

"Dnešní rozhodnutí potvrzuje správnost stažení amerických vojsk ze severní Sýrie, kterému se ještě před pár týdny lidé vysmívali a nyní říkají 'Wow, to je skvělý výsledek, gratulujeme'," řekl novinářům Trump a následně chválil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, se kterým by se prý měl brzy setkat.

Zároveň řekl, že malé množství amerických vojáků zůstane v oblasti, aby bránilo ropná pole.

Turecko zahájilo ofenzivu v Sýrii 9. října. Kurdské úřady poté v severní Sýrii vyhlásily mobilizaci.

Trump prohlásil, že USA neschvalují tureckou ofenzivu a Ankaře jasně řekly, že operaci považují za špatný nápad. Ještě 14. října Trump tvrdil, že brzy nařídí uvalit sankce na turecké vládní představitele a další osoby zodpovědné za destabilizační akce na severovýchodě Sýrie.

V úterý se shodli prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan na podrobnostech o zastavení bojů na severovýchodě Sýrie.

Turecko a Spojené státy se na klidu zbraní v severní Sýrii dohodly 17. října. Trump podle viceprezidenta Mikea Pence už tehdy souhlasil, že zruší hospodářské sankce proti Turecku po naplnění dohody o příměří v Sýrii a USA zároveň nebudou zavádět další sankce.

Trump ve středu k uklidnění situace poznamenal, že je to výsledek, který dojednaly Spojené státy. "Zachránili jsme životy mnoha a mnoha Kurdů," dodal Trump.

Trump také vyzval ostatní státy, aby na zajištění stability v regionu a zabránění návratu IS spolupracovaly. V této souvislosti se obrátil nejen na státy sousedící se Sýrií, ale i na evropské země. Evropané podle Trumpa dosud odmítali převzít odpovědnost, což by nyní měli udělat. Chce po nich, aby si odvezli své občany z řad IS a odsoudili je.

Podle OSN uprchlo na severovýchodě Sýrie ze svých domovů již nejméně 160 000 civilistů.

USA evidovaly několik případů válečných zločinů Turků v Sýrii

Turecko se na severovýchodě Sýrie dopustilo několika incidentů, které Spojené státy považují za válečné zločiny. Ve středu to podle agentury Reuters během slyšení ve Sněmovně reprezentantů USA oznámil zvláštní americký zmocněnec pro Sýrii James Jeffrey. Dodal, že plošné důkazy o etnických čistkách pod vedením Turků USA nemají.

Jeffrey uvedl, že USA nyní zprávy o tureckém počínání v Sýrii prověřují a že si od Ankary vyžádaly vysvětlení. Poznamenal také, že USA vyšetřují, zda Turecko během ofenzivy použilo zakázaný bílý fosfor. Ten se v minulosti kvůli schopnosti samovznícení při styku se vzduchem používal k výrobě samozápalných pum a dělostřeleckých granátů.

Jeffrey také potvrdil prohlášení amerického ministra obrany Marka Espera, že během chaosu při turecké invazi uprchlo z vězení v Sýrii přes sto členů teroristické organizace Islámský stát. "Nevíme, kde jsou," uvedl zvláštní zmocněnec.

Americký odhad počtu členů IS, kteří utekli, je výrazně nižší než ruský. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že ze zajetí zmizelo asi pět stovek lidí včetně bojovníků IS.