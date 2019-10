Britský premiér Boris Johnson oznámil, že parlamentu předloží návrh na konání předčasných voleb 12. prosince. Uvedl to ve svém prohlášení. Souhlas s konáním voleb je podle ministerského předsedy podmínkou pro to, aby vláda poslancům poskytla delší čas na debatu o prováděcím zákoně o brexitu.

"Pokud (poslanci) skutečně chtějí delší čas na to, aby mohli tuto skvělou dohodu prostudovat, pak ho mohou mít, ale musejí schválit parlamentní volby 12. prosince. To je cesta vpřed," řekl britský premiér.

Návrh na konání předčasných voleb hodlá Johnson předložit zákonodárcům začátkem příštího týdne. Pro jeho schválení je třeba souhlas dvou třetin poslanců. Pokud by návrh získal v Dolní sněmovně podporu, pak by podle pravidel byl parlament rozpuštěn 6. listopadu. To by podle Johnsona poskytlo poslancům dostatečný čas na to, aby mohli zevrubně posoudit prováděcí zákon o brexitu a schválit dohodu o odchodu Británie z Evropské unie.

"Upřímně se domnívám, že nastal čas, aby opozice sebrala odvahu a předstoupila před našeho společného vůdce, jímž jsou občané Spojeného království," dodal Johnson.

Premiér se už o vyvolání předčasných voleb dvakrát pokusil začátkem září, v obou případech ale jeho snahu parlament zablokoval.