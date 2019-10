Velvyslanci unijních zemí se v pátek nedohodli na postoji k britské žádosti o odklad odchodu země z EU. Podle informací ČTK se nesjednotili na délce odkladu, v principu jej však podporují. V jednáních budou diplomaté pokračovat v pondělí, kdy má britský parlament hlasovat o vypsání předčasných voleb. Některé země chtějí s rozhodnutím počkat na to, zda parlament prosincové volby schválí. Svolání mimořádného summitu členské státy neplánují.

Nyní platí termín brexitu 31. října, bez rozhodnutí o odkladu už by tedy Velká Británie za týden nebyla členskou zemí EU. Podle Britského premiéra Borise Johnsona může stále brexit nastat ve stávající termín.

Hlavní brexitový vyjednavač unie Michel Barnier označil páteční jednání za "exceletní", definitivní rozhodnutí ale podle něho nepřineslo.

Podle zdroje ČTK obeznámeného s průběhem schůzky se velvyslanci shodli na tom, že se pokusí "nalézt shodu začátkem příštího týdne". "Chceme dále pokračovat prostřednictvím písemné procedury," uvedl jeden z unijních diplomatů.

Konzultace s cílem sjednotit společný postoj budou podle něho pokračovat také o víkendu.

Písemné schválení nejvýše tříměsíčního odkladu doporučil členským státům předseda Evropské rady Donald Tusk. Jeho návrh, který měli zástupci unijních zemí v pátek na stole, počítal s tím, že by Británie mohla evropský blok opustit i dříve, pokud by ratifikovala výstupní dohodu uzavřenou minulý týden.

Johnson: Brexit může stále být 31. října

Odchod Británie z Evropské unie 31. října je stále možný, řekl v pátek premiér Johnson. Rozhodnutí, kdy nastane brexit, je podle něj ale nyní v rukou evropské sedmadvacítky. Opoziční labouristy Johnson v pátek znovu vyzval, aby podpořili vypsání předčasných voleb na 12. prosince. Nabídl jim za to delší čas na projednání prováděcího zákona k brexitu. Podle aktuálního plánu by měla Británie EU opustit za šest dní.

"Jak víte, je v tomto okamžiku na EU, aby rozhodla, zda nám dají odklad či nikoliv," řekl dnes Johnson krátce poté, co se velvyslanci 27 unijních zemí na schůzce v Bruselu nedohodli na postoji k britské žádosti o odklad. Nedokázali se totiž shodnout na délce odkladu, v principu jej ale podle informací ČTK podporují.

"Samozřejmě, že je 31. říjen stále možný, mohli bychom odejít 31. října, bohužel to ale záleží na tom, co řekne EU," řekl dnes britský premiér. V minulosti Johnson uváděl, že by byl raději "mrtvý v příkopě", než aby posunul termín brexitu.

Ministr financí Sajid Javid v pátek ráno připustil, že aktuální termín brexitu "není možné dodržet".

Johnson ve čtvrtek oznámil, že v pondělí předloží parlamentu návrh, aby se 12. prosince konaly předčasné parlamentní volby. Podle britských médií ale opozice zřejmě tento návrh nepodpoří, pokud nebude jasné, že nenastane brexit bez dohody.

Johnson v pátek lídrovi opozičních labouristů Jeremymu Corbynovi vzkázal, aby se "pochlapil" a podpořil volby. Znovu mu také nabídl, že umožní poslancům déle debatovat o prováděcím zákonu k brexitu, když podpoří vypsání voleb. Pokud ale parlament v pondělí žádost odmítne, nehodlá se vláda nechat zatáhnout do "nesmyslné brexitologie", zdůraznil premiér. Bude podle něj raději pokračovat v prosazování "domácí agendy".

Corbyn v pátek řekl BBC, že labouristé nebudou stát předčasným volbám v cestě. Musí však být podle něj jasné, že Británie neodejde z EU bez dohody. To je podle britské opozice nyní možné přijetím odkladu, který by měla unijní sedmadvacítka Londýnu nabídnout.

Premiér Johnson minulou sobotu poslal do Bruselu žádost o odklad brexitu do konce ledna, k čemuž jej zavazoval zákon schválený v září parlamentem. Premiér však zároveň vytrvale opakuje, že on sám o odklad neusiluje a dává přednost jakékoli variantě vystoupení z EU příští čtvrtek.

Námitky k odkladu dávala před jednáním najevo zvláště Francie, která chtěla co možno nejkratší a pádně zdůvodněné prodloužení britského členství v EU. Některé státy zároveň chtěly počkat na výsledek pondělního hlasování o britských volbách.

Brexitové rozuzlení však může zkomplikovat fakt, že podobnou vyčkávací strategii zvolil rovněž šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Jeho strana podle něj podpoří vypsání voleb jen v případě, že EU stvrdí odklad a bude vyloučen čtvrteční neřízený odchod Británie.