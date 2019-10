Každoročně zemřou v autech kvůli přehřátí desítky dětí po celém světě. Jen letos to bylo například v USA 52 dětí, a to od několikaměsíčních kojenců po třináctiletou dívku. Evropská komise proto v prvním ročníku soutěže Product Safety Award ocenila firmu, která se zaměřuje na zvyšování bezpečnosti dětí a do dětských autosedaček instaluje alarm. Za soutěží stojí česká komisařka Věra Jourová, která se jejím prvním ročníkem symbolicky rozloučila s pozicí eurokomisařky v oblasti ochrany spotřebitele. Mezi firmami, jež v soutěži uspěly, je i výrobce kočárků Cybex. Dnes úspěšný podnik založil v Německu v roce 2005 český podnikatel Martin Poš.