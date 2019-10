Sledujete večer před usnutím obrazovku svého mobilu či počítače? Děláte to každý den? Možná tím škodíte a zkracujete život nejen sobě, ale i dalším lidem, kteří jsou s vámi v místnosti. Naznačuje to alespoň studie amerických vědců z Oregon State University, která nedávno vyšla v magazínu Aging and Mechanisms of Disease.

Efekt modrého světla testovali vědci na muškách octomilkách, které jsou nejčastěji používaným modelovým organismem při genetických či biologických studiích. Jejich životní cyklus totiž trvá jen dva týdny, takže jsou výsledky vědeckých experimentů vidět velmi rychle. To, co vědci viděli tentokrát, je dost překvapilo.