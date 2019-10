Vývoz z Německa se v příštím roce poprvé od globální finanční krize před deseti lety sníží. Přispěje k tomu zpomalení globálního růstu. Vyplývá to z prognózy Německé průmyslové a obchodní komory DIHK.

Německá ekonomika je silně závislá na vývozu. Ten však trpí kvůli zpomalení globálního růstu, obchodním sporům vyvolaným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a nejistotou spojenou s plánovaným, ale odkládaným odchodem Británie z Evropské unie.

V letošním roce má vývoz podle DIHK ještě vzrůst o 0,3 procenta. Loni stoupl o 2,1 procenta. Příští rok však zřejmě o půl procenta klesne.

"Pro naši ekonomiku se silným průmyslovým jádrem je to obrovská výzva," prohlásil prezident DIHK Eric Schweitzer při prezentaci nejnovějšího průzkumu mezi více než 28 tisíci manažery. "Od finanční krize z přelomu let 2008/2009 DIHK neobdržela tak pesimistické odpovědi od firem," dodal a upozornil, že průměrný růst vývozu se obvykle pohybuje kolem 5,5 procenta.

Kvůli nepříznivému vývoji obchodu DIHK také snížila výhled růstu německé ekonomiky na letošní rok na 0,4 procenta z původních 0,6 procenta. V příštím roce se má hrubý domácí produkt (HDP) zvýšit o půl procenta, avšak převážně díky neobvykle vysokému počtu pracovních míst v příštím roce.

Německá vláda i přední hospodářské instituty předpokládají, že HDP Německa se letos zvýší pouze o půl procenta. Ve druhém čtvrtletí se HDP snížil o 0,1 procenta po růstu o 0,4 procenta v prvním čtvrtletí. Pokud by HDP vykázal pokles i ve třetím čtvrtletí, znamenalo by to, že německá ekonomika vstoupila do recese. Ta se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.