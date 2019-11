Druhé největší londýnské letiště zkouší nové metody při nástupu cestujících do letadla. Snaží se tak zkrátit dobu nástupu a zároveň předcházet postrkování lidí před odletovou bránou, informoval web CNBC. Pokud vše bude fungovat, jak má, 158 pasažérů by se na palubu letadla mělo dostat přibližně během 14 minut. To je asi o tři minuty rychleji, než činí dnešní průměr.