Ekonomika Hongkongu se ve třetím čtvrtletí poprvé za deset let propadla do recese. Přispěly k tomu násilné protivládní protesty a přetrvávající obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. Hrubý domácí produkt se za červenec až září oproti předchozímu čtvrtletí snížil o 3,2 procenta a zaznamenal pokles už druhé čtvrtletí za sebou. Splnil tak technickou definici recese. Vyplývá to z předběžných údajů, které ve čtvrtek zveřejnila vláda.

Meziročně se HDP snížil o 2,9 procenta. To je nejhorší údaj od globální finanční krize z let 2008/2009.

Vláda také směrem dolů zpřesnila data za druhé čtvrtletí. Podle nich ekonomika mezičtvrtletně klesla o 0,5 procenta, meziročně pak vykázala růst o 0,4 procenta.

"Domácí poptávka se výrazně zhoršila," uvedla vláda v prohlášení. "Protože slabé hospodářské podmínky tlumily náladu spotřebitelů a rozsáhlé demonstrace vážně narušují maloobchod, stravování a další spotřebitelské sektory, výdaje na soukromou spotřebu zaznamenaly první meziroční pokles za více než deset let."

Výzkumná společnost Capital Economics očekává, že HDP se sníží i ve čtvrtém čtvrtletí. Případné oživení pak budou brzdit slabé firemní investice, protože politická krize způsobila trvalé poškození pověsti města jako stabilního a autonomního finančního centra.

Téměř všechny růstové motory Hongkongu coby asijského finančního centra se v létě zastavily. Obchodní válka mezi USA a Čínou se vystupňovala a obchody zavřely, aby se tak zabránilo násilným střetům mezi pořádkovou policií a demonstranty. Hongkong je jednou z neoblíbenějších turistických destinací na světě a rušným kontejnerovým přístavem.

Maloobchodní tržby v srpnu rekordně klesly. Příjezd turistů se pak snížil nejvíce od epidemie zaviněné virem SARS v roce 2003.