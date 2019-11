V Německu za posledních deset let dramaticky ubylo pavouků a hmyzu, prokázala nová studie odborníků z Technické univerzity v Mnichově. Za úbytek členovců v lesích a na loukách může intenzivní zemědělství, tvrdí výzkumníci, o jejichž projektu informovala agentura DPA. Vědci v období 2008–2017 nasbírali v lesích a na loukách po celém Německu přes milion členovců patřících k více než 2700 druhům. Výsledky ukázaly, že počet druhů za zkoumanou dobu poklesl o 34 procent na loukách a o 36 procent v lesích.

"Nečekali jsme, že můžeme tak dramatický úbytek odhalit v průběhu deseti let. Je to děsivé, ale odpovídá to závěrům dalších studií," uvedl jeden z iniciátorů projektu Wolfgang Weisser.

"Naše studie potvrzuje, že úbytek hmyzí populace je reálný a může být ještě více rozšířený, než jsme si dosud mysleli," citoval vedoucího projektu Sebastiana Seibolda zpravodajský server BBC. "Podle mě je takový pokles velmi znepokojující. Netýká se přitom jenom intenzivně obdělávané půdy, ale i chráněných oblastí," upozornil Seibold, podle kterého selhala i místa, která měla biodiverzitu chránit.

Ztráta zástupců hmyzu a pavouků má pro celý ekosystém nedozírné důsledky. Hmyz je hlavním zdrojem potravy pro ptáky, obojživelníky, netopýry či plazy, nepostradatelný je i pro květiny, které hmyz opyluje. Pokles počtů těchto členovců podle odborníků souvisí s rozšířením intenzivního zemědělství, používání pesticidů a změnou klimatu.

Lidská činnost negativně ovlivňuje hlavně ohrožené druhy, naopak někteří zástupci největšího kmene živočišné říše na planetě i přes změny v životním prostředí prospívají – jedná se například o mouchu domácí nebo různé druhy švábů.

