Znečištění ovzduší v indické metropoli Dillí dosáhlo kritické úrovně a úřady obyvatele varovaly, aby s ohledem na své zdraví raději vůbec nevycházeli ven. Nejvyšší představitel města Arvind Kedžrivál situaci ve 40milionovém velkoměstě označil za neúnosnou, na některých místech totiž koncentrace prachových částic přesáhla 900 mikrogramů na metr krychlový. Už koncentrace 500 mikrogramů je přitom považována za nanejvýš nebezpečnou.

Kvůli smogu už v pátek úřady nařídily uzavření škol, kde se nebude vyučovat minimálně do 5. listopadu. Ve městě je zakázáno vykonávat stavební práce, zapalovat ohně nebo používat zábavní pyrotechniku. Vzduch je natolik znečištěný, že ve městě je i velmi nízká viditelnost. Místní letiště kvůli tomu muselo zrušit nejméně 40 letů.

Už v předchozích dnech úřady lidem rozdaly miliony obličejových masek, přesto ale zdravotnická zařízení referují o obrovském nárůstu počtu pacientů s dýchacími obtížemi, uvedla agentura Reuters. Obyvatelé v indických médiích používají kvůli nedýchatelnosti vzduchu přirovnání k plynové komoře, deník India Today píše o "air-magedonu".

Indický státní Systém pro předpovídání a výzkum kvality ovzduší (SAFAR) zatím není příliš optimistický ohledně možného zlepšení situace: během nadcházejících dvou dnů se podle něj nic zásadního nezmění.

Koncentrace miniaturních škodlivých prachových částic, které snadno pronikají do plic, v neděli v několika čtvrtích Dillí dosáhla vysoko přes 900 mikrogramů na metr krychlový. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje za bezpečnou hustotu PM 2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) 100 mikrogramů na metr krychlový – to se ale týká pouze rozmezí několika hodin. Bezpečná průměrná roční hustota PM 2,5 je deset mikrogramů na metr krychlový.

Kvalita vzduchu v Dillí je aktuálně sedmkrát horší než například v Pekingu.