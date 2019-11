Společnost Boeing v pondělí zřejmě zdárně vyzkoušela záchranný systém své kosmické lodi CST-100 Starliner, kterou připravuje pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Test vysílala NASA TV v přímém přenosu na internetu. Zda byl úspěšný, ukážou až data zaznamenávaná během celého letu od startu až po dopad.

Modul zahájil prověrku s určitým zpožděním v 15:15 SEČ startem z rampy. Další fáze letu a návratu na zem proběhly podle všeho tak, jak měly. Server Spaceflight Now si nicméně všiml, že při závěrečném klesání se rozevřely jen dva místo předpokládaných tří velkých padáků.

"Loď Starliner dnes dopoledne (odpoledne SEČ) prolétla kritickým bezpečnostním milníkem při hlavní zkoušce svého (záchranného) systému přerušení letu. Před námi je analýza spousty dat, ale jsme o krok blíže letům s posádkou," uvedla NASA v prvním komentáři na Twitteru.

.@BoeingSpace’s #Starliner spacecraft soared through a critical safety milestone in a major test of its launch abort system this morning. Lots of data analysis ahead, but we are one big step closer to flights with crew! pic.twitter.com/VDWSRt0g34