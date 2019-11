Miroslav Beblavý, předseda strany Spolu, je spoluautorem a spolupředkladatelem návrhu přezdívaného lex Haščák v parlamentu. Lex Haščák reaguje na skandály kolem údajného vlivu spolumajitele Penty Jaroslava Haščáka v souvislosti s uniklými nahrávkami v kauze Gorila a podnikatele Mariána Kočnera.

Strana Spolu je členem koalice Progresivní Slovensko/Spolu, která má v průzkumech šanci získat zhruba třináct procent hlasů voličů a čeká se, že bude sestavovat vítěznou koalici po příštích parlamentních volbách.

Proč zákon navrhujete teď, kdy není rozhodně jisté, že uspějete? Kdybyste zákon předložili po volbách, kdy se čeká, že budete sestavovat vládní koalici, měl by šanci na úspěch. Teď to vypadá jako snaha o předvolební zviditelnění…

My v tom nevidíme žádný rozpor. To, že to děláme teď, nevylučuje, či spíš zvyšuje šance, že to budeme schopni udělat po volbách. Pro takovou zásadní změnu si chceme vybudovat politickou podporu. A to se dá udělat jedině tím, že se o tom bude jednat. Oslovujeme opoziční strany a snažíme se budovat širší podporu než jen naší koalice. Součástí toho je i oficiální předložení v parlamentu, protože více partnerů řeklo, že se k tomu dokážou vyjádřit závazně až ve chvíli, kdy uvidí text. Nějaká šance tady je, i když malá, že i současná vládní koalice by mohla pod tlakem něco takového podpořit. Nedávno jsem byl v televizní relaci Markízy Na tělo s Erikem Tomášem ze Směru a on to hned a priori nevyloučil, což většinou s opozičními návrhy dělají.