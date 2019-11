Dvaadvacetiletý student informatiky na Hongkongské vědecko-technologické univerzitě Čou Tsz-lok zemřel v pondělí na následky zranění, které utrpěl během protivládních protestů. Okolnosti jeho zranění jsou nejasné, ale podle úřadů pravděpodobně spadl na parkovišti z třetího do druhého patra poté, co policie použila slzný plyn na rozehnání demonstrantů. Informovala o tom agentura Reuters.

Očekává se, že jeho smrt vyvolá další vlnu protestů a odporu vůči policii, kterou už dříve opozice obviňovala z používání nepřiměřeného násilí při potlačování protestů. V tomto případě jde o první úmrtí přímo spojované s policejním zásahem.

Podle informací britského listu The Guardian se demonstrující snažili narušit svatbu policejního důstojníka, která se v oblasti konala. Policie tvrdí, že Čou spadl více než 100 metrů od místa, kde policisté zasahovali, a popírá také obvinění, že blokovali příjezd záchranky. Podle The New York Times ale zástupkyně velitele hongkongské policie v oblasti Kowloon Suzette Fooová nevyloučila, že slzný plyn, který policie použila, mohl přispět k smrti Čou Tsz-loka.

Na "občanské tiskové konferenci", kterou uspořádali protestující, ve svém prohlášení uvedli, že podle nich nešlo o nešťastnou náhodu, ale o cílené zabití policejní silou. Vyzývají také všechny, aby si dobře pamatovali, kdo je skutečný viník.

Mluvčí hongkongské vlády vyjádřila hluboký zármutek nad událostí a slíbila, že policie toto úmrtí řádně vyšetří. Nezávislé prošetření policejních zásahů je jedním z pěti požadavků, kvůli kterým se v Hongkongu již od června protestuje.

Protesty, které začaly původně kvůli návrhu extradičního zákona, jenž by umožnil vydávání obviněných do pevninské Číny, přerostly ve větší protesty volající po rozsáhlejší demokratizaci Hongkongu. Tato bývalá britská kolonie patří od roku 1997 pod komunistickou Čínu, která dodržuje princip "jedna země, dva systémy". Při největším protestu se zapojilo 1,7 milionu obyvatel, což je téměř čtvrtina populace Hongkongu. Demonstrace neskončily, ani když šéfka hongkongské samosprávy Carrie Lamová zákon stáhla z projednávání.