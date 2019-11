Slovem roku se podle vydavatelů anglického výkladového Collinsova slovníku stalo slovní spojení "klimatická stávka". Výběr podle britského listu The Guardian poukazuje na nový trend, kdy se do popředí dostávají výrazy související s životním prostředím. V roce 2018 si prvenství odnesl termín "single-use", který popisuje výrobky z plastu určené pouze na jedno použití.

Lexikografové slovníku každoročně sledují korpus o 9,5 miliardy slov. Z nich vyberou deset nových a význačných termínů. Klimatickou stávku definují jako "formu protestu, při kterém se lidé nedostaví do školy či do práce, aby se připojili k demonstraci, jež požaduje kroky vedoucí proti klimatické změně".

Výraz se podle jazykovědců poprvé objevil v roce 2015, kdy se v Paříži konal masový protest v souvislosti s klimatickou konferencí OSN. Rozšiřovat se však začal až v roce 2018, kdy se mladá aktivistka Greta Thunbergová rozhodla nechodit v pátek do školy, aby mohla protestovat před švédským parlamentem. Její krok se dostal na přední stránky novin po celém světě. Letos v září se globální klimatické stávky zúčastnilo na šest milionů lidí.

Užívání spojení klimatická stávka se zvýšilo jen za letošek stokrát, což je více než u kteréhokoliv jiného slova z letošního výběru Collinsova slovníku. "Názory na klimatické stávky se mohou lišit, ale nedalo se jim letos uniknout. Dokonce dokázaly dostat z čela zpravodajství minulého vítěze, brexit, ačkoliv jen na krátkou chvíli," uvedla Helen Newsteadová, jazyková konzultantka slovníku.

Na dalších příčkách se letos umístil také výraz "rewilding" od slova wild (divoký). Označuje snahu uvést určitou přírodní oblast zpět do původního stavu. Dále "BoPo", což je zkratka výrazu body positive, jež označuje názor, že by lidé měli být pyšní na svůj vzhled.

Lexikografové vybrali také výraz "nonbinary", který se podle slovníku vztahuje ke genderové či sexuální identitě, která nenáleží k černobílým kategoriím muže a ženy či heterosexuála a homosexuála.

V žebříčku se rovněž prosadila sociální média se slovem "influencer". To popisuje lidi, kteří na těchto platformách prosazují určité produkty či životní styl.

Z politických výrazů zařadili autoři slovníku do výběru termín "entryists" pro lidi, kteří vstoupili (enter) do politické strany, aby proměnili její směřování. Dalším výrazem je pojem "milkshake", který neodkazuje jen na mléčný nápoj, ale jako sloveso také na to, když nápoj vrhnete na svého politického oponenta. To se letos stalo protiunijnímu politikovi Nigelu Farageovi a dalším jeho krajně pravicovým kolegům.

Zajímavým letošním termínem je také výraz "brexiety", odvozený ze slova anxiety (úzkost), který značí znepokojení ohledně brexitu. Tematicky s ním souvisí pojem "cakeism" odvozený od rčení "have your cake and eat it", jež má podobný význam jako české "vlk se nažral a koza zůstala celá". Výraz je využíván pro postoj těch, kteří chtějí veškeré výhody členství v EU bez břemena souvisejících nákladů a povinností.