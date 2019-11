Lidé na východní Ukrajině jsou po víc než pěti letech války nejblíže klidu zbraní, co kdy byli. I když přes frontu mezi ukrajinskou armádou a Ruskem řízenými ozbrojenci stále létají kulky a granáty. Na třech místech víc než čtyři sta kilometrů dlouhé bojové linie probíhá experiment, který by násilí na Donbase mohl ukončit. Je to ovšem velmi nejistá vyhlídka. Ten, komu Ukrajina vychází vstříc, je Rusko, které část jejího území okupuje. Navíc se Ukrajinci odhodlávají k ústupkům ve chvíli, kdy jsou podpora a jištění zad ze strany jejich dvou hlavních spojenců – Evropské unie a Spojených států – nejisté.