Představitelé tří států západního Balkánu - Severní Makedonie, Albánie a Srbska - jednali v severomakedonském Ochridu o vytvoření regionální zóny volného pohybu a obchodu. Ta by měla začít fungovat v roce 2021 a měla by povzbudit hospodářský růst a zahraniční investice v regionu. O schůzce informují světové agentury.

Zóně se po vzoru prostoru volného pohybu osob v rámci Evropské unie přezdívá "malý Schengen". Všechny tři země usilují o vstup do EU, ta ale v říjnu na popud Francie odmítla se Skopjí a Tiranou přístupové rozhovory zahájit. Schůzka na břehu jezera na hranici mezi Albánií a Severní Makedonií je již druhou, jíž se zúčastnili premiéři Albánie Edi Rama a Severní Makedonie Zoran Zaev a srbský prezident Aleksandar Vučić.

"Nesmíme se bát vlastního stínu a udělat něco pro sebe," řekl na schůzce podle agentury AFP srbský prezident a dodal: "Na Balkáně jsme za 30 let nic lepšího nevynalezli. V EU chceme být všichni..., ale to záleží na nich," řekl. Zaev uvedl, že záměrem iniciativy je vytvořit úplně jiný Balkán, kde se bude lépe žít. Občané všech tří zemí by měli podle AFP získat jednotné pracovní povolení pro všechny tři státy a moci se mezi nimi pohybovat jen s občanským průkazem.

Své zástupce do Ochridu vyslala i Bosna a Hercegovina a Černá Hora. Chyběli ale vyslanci Kosova. Další schůzka je naplánovaná na 21. prosince do albánského města Durrës.