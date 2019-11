Americký výrobce letecké techniky Boeing předpokládá, že komerční provoz jeho letadel 737 MAX bude obnoven v lednu. V pondělí to ozbýnuka firma. Dodala, že již v prosinci by mohla obnovit dodávky těchto letadel zákazníkům. Provoz letadel 737 MAX byl letos v březnu přerušen po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii.

Akcie společnosti Boeing v reakci na pondělní zprávu výrazně posílily, kolem 18:30 SEČ si připisovaly téměř čtyři procenta.

Výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky začátkem minulého týdne uvedl, že letadla 737 MAX by mohla v Evropě začít znovu létat v prvním čtvrtletí příštího roku.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v září uvedl, že povolí návrat letadel do provozu měsíc po důležitém certifikačním zkušebním letu tohoto stroje. Zatím však není jasné, kdy Boeing tento let uskuteční. Boeing prohlásil, že by chtěl letadla vrátit do provozu po úpravě softwaru do konce letošního roku.

Ještě minulý týden přitom Boeing odhadoval, že by se letouny 737 MAX mohly vrátit do vzduchu koncem prosince. V pondělí však firma uvedla, že v prosinci bude schopna obnovit dodávky letadel aerolinkám, ale získat souhlas se změnami leteckého výcviku bude trvat déle.

Americké letecké společnosti American Airlines a Southwest Airlines v pátek sdělily, že s obnovením letů modelu 737 MAX počítají až začátkem března. Odhadují, že na výcvik a instalaci upraveného softwaru budou potřebovat nejméně měsíc.

Boeing 737 MAX společnosti Ethiopian Airlines se letos 10. března zřítil krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, nikdo nepřežil. Stejný stroj měl nehodu loni v říjnu, kdy letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky havarovalo krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy neštěstí nikdo nepřežil.

Provoz letounů Boeing 737 MAX byl po těchto nehodách po celém světě pozastaven. Boeing také přerušil dodávky strojů 737 MAX zákazníkům. Podnik nyní čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří při nehodách zahynuli. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.

Hodnota akcií společnosti Boeing během pondělního odpoledne: (pro zvětšení klikněte)

Zdroj: Yahoo! Finance