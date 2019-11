Miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg učinil další krok k účasti v demokratických primárkách před volbami amerického prezidenta. Ve státě Arkansas se totiž oficiálně přihlásil jako kandidát, oznámil v úterý na twitteru. Bývalý guvernér Jižní Karolíny Mark Sanford naopak boj o republikánskou nominaci pro příští volby prezidenta Spojených států vzdal. Informovala o tom v úterý podle agentury Reuters mluvčí Sanfordovy kampaně. Republikánskou nominaci má prakticky jistou stávající prezident Donald Trump. Favoritem na demokratickou nominaci je zatím bývalý viceprezident Joe Biden, který se už také stal terčem tvrdé kampaně Bílého domu a republikánů.

Nyní se tak na prezidentskou kandidaturu za demokraty chystá další "těžká váha". Podnikatel, filantrop a starosta New Yorku z let 2002 až 2013 Michael Bloomberg se už minulý týden přihlásil jako kandidát na nominaci Demokratické strany v primárkách státu Alabama a v úterý totéž učinil v Arkansasu.

"Oficiálně jsem v Arkansasu podal přihlášku do volby v demokratických primárkách. Musíme porazit Trumpa. Zklamal nás ve všech ohledech," napsal Bloomberg.

Sedmasedmdesátiletý Bloomberg zvažoval kandidaturu už v roce 2016, ale svůj záměr nakonec odvolal. Nyní je považován za potenciálního velmi vážného soupeře Bidena, kterému je shodou okolností také 77 let.

Devětapadesátiletý Sanford se naopak nezúčastní republikánských primárek, jak původně zamýšlel. Guvernér z let 2003 až 2011 a do letošního ledna člen Sněmovny reprezentantů v září oznámil, že chce vstoupit do republikánských primárek, což byl podle mnohých předem prohraný boj. O příštím prezidentovi USA se rozhodne v listopadu 2020 a o Trumpově nominaci do boje o Bílý dům pochybuje málokdo.

Sanford patří mezi energické kritiky nynějšího prezidenta a nedávno ho označil za "sousto, které je mimořádně těžké spolknout".

Úmysl získat republikánskou nominaci pro příští volby už dříve ohlásili také bývalý kongresman Joe Walsh a někdejší guvernér státu Massachusetts William Weld.

Záměr postavit se proti obhajujícímu prezidentovi v jeho vlastní straně je v USA neobvyklý.