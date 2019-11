Čína by mohla v příštích dvou až třech měsících začít vydávat svou vlastní digitální měnu zcela pod kontrolou čínské centrální banky. Pro americkou televizi CNBC to řekl investor a jeden ze zakladatelů HCM Capital Jack Lee. Někteří experti varují, že pokud se rozšíří i mimo Čínu, bude to mít velké následky pro kontrolu černé ekonomiky. Mohla by tak sloužit k praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Čína by se tak stala první velkou světovou ekonomikou s vlastní virtuální měnou. Čína si od toho slibuje větší kontrolu nad finančními transakcemi a oslabení světové dominance amerického dolaru, protože by nová měna mohla lépe zpřístupnit čínský jüan i mimo hranice země. V budoucnu by mohla postupně zcela nahradit hotovost.