Izraelské letectvo obnovilo údery proti Islámskému džihádu v Pásmu Gazy v reakci na ostřelování raketami, jímž palestinská radikální skupina porušila příměří dohodnuté ve čtvrtek. Informovala o tom v noci na pátek izraelská armáda. Podle agentury AP oznámení nasvědčuje tomu, že neoficiální příměří vyhlášené před téměř 24 hodinami se hroutí.

Izraelský list The Times of Israel mezitím napsal, že se obyvatelé jižního Izraele v pátek ráno probudili do nejistoty. Přes noc sice nebyly slyšet výstražné sirény, ale školy v blízkosti Pásma Gazy z preventivních důvodů zůstaly v pátek uzavřeny.

Izrael a radikální palestinská skupina Islámský džihád se ve čtvrtek dohodly na příměří v Pásmu Gazy a jeho okolí. Krátce po ranním vyhlášení však bylo příměří porušeno vypálením několika raket na Izrael a totéž se opakovalo ve čtvrtek večer. Během dne ale klid zbraní trval.

Izraelské nálety v noci na pátek byly podle palestinských médii zacíleny na příslušníky Islámského džihádu v Chán Júnisu a Rafáhu na jihu Pásma Gazy. Nejméně dva lidé byli zraněni.

Bilance předchozích útoků proti radikálům v Pásmu Gazy, které Izrael zahájil v úterý, podle Palestinců ve čtvrtek stoupla na 34 mrtvých a 111 zraněných. Na izraelské straně muselo být bylo podle listu The Times of Israel ošetřeno kvůli šoku či lehčím a středním zraněním 58 lidí. Mezi palestinskými oběťmi je 16 civilistů, včetně velmi malých dětí.

Podle médií začalo příměří platit v 05:30 místního času (04:30 SEČ). Jen několik hodin poté bylo ale na jih Izraele vypáleno pět raket, uvedla na twitteru izraelská armáda s tím, že dvě rakety zachytil protiraketový štít. Téměř totéž se opakovalo večer, kdy byly podle armády vypáleny z pásma dvě rakety a obě zachytila protivzdušná obrana. Večerní útok následoval po protestu na severu Pásma Gazy, kde Palestinci vyjadřovali nesouhlas s příměřím. Nesouhlasí s ním ani část izraelské populace, podle níž je to ústupek teroristům.

Příměří mezi skupinou Islámský džihád a Izraelem pomohl dojednat Egypt. Podle listu The Times of Israel souhlasila palestinská skupina Islámský džihád, že přestane odpalovat na izraelské území rakety a že zajistí, aby protesty podél hranice Pásma Gazy s Izraelem byly pokojné. Izrael podle listu naopak souhlasil, že nebude podnikat cílené útoky na členy Islámského džihádu a přestane střílet na protestující na hranicích.

Několik hodin před zveřejněním informace o příměří zahynulo při izraelském útoku na město Dajr al-Balah osm lidí. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo mezi oběťmi pět dětí, včetně dvou batolat. Po úderu mluvčí izraelské armády uvedl, že nálet mířil na velitele raketového oddílu Islámského džihádu Rasmího abú Malhúse. Sousedé ale tvrdí, že si Izraelci zvolili špatný cíl a zaútočili na rodinu abú Malhúsova jmenovce. List Haarec s odvoláním na nejmenované bezpečnostní zdroje uvedl, že cílem úderu byla budova a nevědělo se o tom, že v ní jsou lidé. Armáda pak v prohlášení uvedla, že ví o tvrzení, že byli při úderu v centrální části Pásma Gazy "zraněni" civilisté a případ vyšetřuje, uvedl Haarec. V prohlášení armáda dodala, že "vyvíjí velkou snahu" nezranit civilisty při úderech proti radikálům.

Boje začaly v úterý, kdy izraelská armáda zabila při útoku na dům v Pásmu Gazy jednoho z vůdců Islámského džihádu. Tato skupina pak vypálila na Izrael na 450 raket.

Po 48hodinových bojích ve čtvrtek armáda zrušila omezení vyhlášená předtím ve městech a vesnicích u hranice s Pásmem Gazy. Znovu otevřeny jsou hraniční přechody Erez a Kerem Šalom a palestinští rybáři mohou opět vyplouvat na moře do vzdálenosti 27 kilometrů od břehů. Vzhledem k trvajícímu klidu policie znovu nechala zprůjezdnit silnice na jihu Izraele.

Izraelská armáda své útoky v Pásmu Gazy, které mířily i na soukromé domy, hájí. Jak ve čtvrtek uvedl mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus, velitelé Islámského džihádu své domy využívají i jako sklady zbraní, čímž z nich dělají legitimní cíle. Další informace o útoku, při kterém zahynulo několik členů jedné rodiny, nevěděl, nicméně radikálové podle něj využívají své rodiny jako lidské štíty. "Všechny naše operace jsou promyšlené, přiměřené a zaměřené jen na vojenské cíle patřící Islámskému džihádu," dodal Konrikus.

Proti počínání armády v Pásmu Gazy ve čtvrtek ale protestovali arabští studenti univerzity v Tel Avivu. Na akci jich přišlo několik tisíc s hesly jako Žádný důvod neospravedlňuje zabíjení nevinných lidí, Zabíjení nevinných je terorismus, nikoli válka proti terorismu.