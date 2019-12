Osobností roku časopisu Time se letos stala ekologická aktivistka Greta Thunbergová. V šestnácti letech je také nejmladší takto oceněnou osobností vůbec. Časopis Time vybírá osobnost roku každý rok, loni se jí stali novináři, kteří čelili perzekuci. V letošním užším výběru studentka porazila mimo jiné amerického prezidenta Donalda Trumpa, šéfku Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou či prodemokratické demonstranty z Hongkongu.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6