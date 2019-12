Izraelským poslancům se v noci na čtvrtek ve stanoveném termínu nepodařilo najít příštího premiéra. Po vypršení lhůty byl parlament automaticky rozpuštěn, mimořádné volby, od letošního dubna už třetí, se tak budou konat v březnu 2020. Po zdlouhavé debatě poslanci stanovili termín voleb na 2. března.

Zázrak, očekávaný mnoha Izraelci, se nekonal, komentovala agentura AFP neúspěšné hledání příštího ministerského předsedy. "Tlačí nás do nových voleb a jediné, co můžeme dělat, je vyhrát – a přesně to uděláme," prohlásil po vypršení lhůty premiér Benjamin Netanjahu.

Média informují o "nevídané krizi". Netanjahovi nakloněný deník Israel hajom na své titulní stránce současnou situaci označil za "cirkus". "Noční můra, že jdeme opět k volbám, již potřetí za pouhý rok, není nějakým snem. Je naprosto skutečná," napsala v komentáři v deníku Jediot Achronot novinářka Sima Kadmonová. "Neexistují slova, která by vyjádřila odpor veřejnosti k současným zvoleným vůdcům a nedůvěru, kterou k nim chovají," dodala.

Mnozí voliči jsou z dalších voleb unavení a otrávení, poznamenala agentura AFP. Vinu za jejich konání na sebe vzájemně svalují Netanjahu a jeho politický rival Benny Ganc. Průzkumy nicméně ukázaly, že okolo 40 procent respondentů ze současné krize viní dosluhujícího premiéra. Gance označilo za příčinu nynější patové situace jen pět procent dotazovaných.

Netanjahu zůstane ve funkci jako úřadující předseda izraelské vlády až do voleb. Jeho mandát může podle agentury Reuters březnový termín výrazně přesáhnout, pokud sestavování nové vlády narazí na podobné problémy jako nyní.

O sestavení vládní koalice se marně pokoušel Netanjahu za stranu Likud i vůdce nyní nejsilnější strany Modrá a bílá Ganc. Kromě toho se snažili dohodnout se spolu na vládě národní jednoty. Situaci ale komplikoval fakt, že Netanjahu čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Zatím neřekl, zda bude usilovat o imunitu.

Minulé volby se konaly 9. dubna a 17. září a ani po jedněch z nich se nepodařilo vůdcům nejsilnějších stran sestavit vládní koalici s většinovou podporou ve 120členném parlamentu. Podle nejčerstvějších průzkumů by se v případě, že by se volby konaly nyní, situace v Knesetu příliš nezměnila – Modrá a bílá by získala 35 křesel a Likud 33.

Poslední dvě hlasování byla považována za referenda o Netanjahuově vedení země. Podle politologa Gideona Rahata to bude u třetích voleb podobné. Hlasování se zúží na výběr "pro Netanjahua či proti němu", tvrdí. "Netanjahu se může pokusit požádat voliče, aby ho (hlasováním) ochránili před těmi zlými lidmi, kteří ho pronásledují. Druhá strana pak bude zase říkat, že je zkorumpovaný a že by se neměl stát příštím premiérem," dodal Rahat. Dosluhující premiér má nicméně velmi loajální voliče a neexistuje příliš náznaků, že by se jich nějaké větší množství rozhodlo Netanjahua již nepodpořit, poznamenala AFP.